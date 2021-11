Hemmingen

Die Schlange reichte über den ganzen Rathausplatz: Am Mittwoch um 10 Uhr öffnete erstmals die neue Corona-Impfstelle im Bürgersaal im Hemminger Rathaus. „Bereits seit 8.30 Uhr warteten die Ersten schon davor“, berichtete Stadtsprecherin Sabine Hürthe.

Zeitweise standen etwa 120 Impfwillige in der mehr als 100 Meter langen Schlange, die zunächst bis an den Kirchdamm und später bis zur Greiffenberger Straße reichte. Sie wollten sich ihre Erst-, Zweit- oder Booster-Schutzimpfung gegen Corona abholen. Eine Terminvereinbarung ist nicht möglich. Verwendet wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer.

Christa Grünreich ist für ihre Auffrischungsimpfung aus Ronnenberg gekommen. Quelle: Torsten Lippelt

Rund ums Rathaus gab es keine freien Parkplätze mehr. Eine der ersten, die vom zehnköpfigen Impfteam versorgt wurde, war Christa Grünreich. Sie kam aus Ronnenberg, um ihre Impfung aufzufrischen. „Das Angebot ist super, weil man sofort herkommen kann und damit schnell geschützt ist“, lobte die Seniorin. Innerhalb weniger Minuten erhielt sie nach dem Ausfüllen eines Informationsbogens und dem ärztlichen Vorgespräch ihre Booster-Impfung und konnte den Bürgersaal bald wieder verlassen.

Bald Wartemarken für neue Impfstelle im Rathaus?

Weiter hinten in der Schlange gab es allerdings Kritik an der Organisation der Abläufe. „Man kann doch nicht ältere Menschen und Schwerbehinderte bei fünf Grad so lange im Freien stehen lassen“, sagte ein Rentner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Mit der Ausgabe von Wartemarken – wie bei der Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle – hätten doch alle die Gelegenheit, zwischendurch noch etwas zu erledigen oder aber in einem nahegelegenen Café warm und trocken zu warten. Zumindest die Tische der Calenberger Backstube gegenüber vom Eingang des Bürgersaals wurden schnell von den Wartenden in Beschlag genommen – allein schon, um bereits dort im Sitzen das Datenblattformular auszufüllen.

Bürgermeister Jan Dingeldey lässt sich seine Impfung auffrischen. Quelle: Torsten Lippelt

Auch Bürgermeister lässt Impfung auffrischen

Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) sagte: „Es zeigt sich heute, welcher Bedarf nach so einer Impfstelle ohne Termin ist.“ Auch der Verwaltungschef nutzte das Angebot, um sich eine Auffrischungsimpfung geben zu lassen. „Die Impfstelle ist von überragender Bedeutung, damit die Senkung der Infektionszahlen das erforderliche Tempo aufnimmt“, so Dingeldey. Er lobte das Engagement der Region Hannover mit den mobilen Impfteams in den Kommunen und auch die tatkräftige organisatorische Hilfe durch die Mitarbeiter im Rathaus. Wie viele von der Mitarbeiterschaft bereits geimpft sind oder nun die Impfstelle aufsuchen wollen, wisse er nicht. „Das Nachfragen ist rechtlich aktuell nicht zulässig“, erläuterte Dingeldey.

Bis 13 Uhr wurden im Bürgersaal 164 Personen geimpft. Der überwiegende Anteil waren Booster-Impfungen, also die Drittimpfungen gegen Covid-19-Infektionen.

Weiterhin kein Corona-Testzentrum in Hemmingen

Wer in Hemmingen ein Testzentrum aufsuchen möchte, hat schlechte Karten: Es gibt zurzeit keines. Die Stadtverwaltung teilte aber auf Anfrage dieser Zeitung mit, dass sie im Gespräch mit den beiden früheren Anbietern – die Firma vph und der Arbeiter-Samariter-Bund – sei.

Für Hemmingen meldete die Region am Mittwoch 34 aktuelle Corona-Fälle – so viel wie am Dienstag. Die Zahl der Gesamtfälle seit Ausbruch der Pandemie stieg allerdings um fünf auf 779. Elf Menschen aus Hemmingen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorben.

Bereits vor der Öffnung um 10 Uhr hat sich eine lange Schlange gebildet. Quelle: Torsten Lippelt

Impfstelle ist nur bis 16 Uhr geöffnet

Mitzubringen sind der Impfpass und Personalausweis. Das neue Angebot des mobilen Impfteams der Region Hannover gibt es bis auf Weiteres montags bis freitags zwischen 10 und 16 Uhr. Die Zeit zwischen 10 und 11 Uhr ist exklusiv für Bürgerinnen und Bürger mit einer Schwerbehinderung oder für Menschen im Alter ab 65 Jahren vorgesehen. Eine längere Öffnungszeit, damit mehr Berufstätige die Impfstelle besuchen können, oder eine Öffnungszeit am Wochenende ist zurzeit nicht geplant.

Von Torsten Lippelt