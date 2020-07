Die Wählervereinigung Die Unabhängigen Hemminger (DUH) will trotz Corona nicht auf ihr Sommerfest verzichten: Mitglieder und Interessierte können am 8. August gemeinsam nach Wennigsen radeln. Andere Parteien verzichten bewusst auf Veranstaltungen. Die CDU feierte zum Beispiel virtuell.

