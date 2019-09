Hemmingen-Westerfeld

Ein Mann hat einer Frau an einer Bushaltestelle in Hemmingen-Westerfeld die Handtasche geraubt und ist damit in einen Wald geflohen. Möglicherweise hat er die Frau zuvor beobachtet. Er saß zumindest mit ihr im selben Bus der Linie 300 von Hannover nach Hemmingen.

Mann entreißt Frau die Handtasche

Die 36-jährige Hemmingerin wurde von einer Bekannten begleitet. Als beide am Sonnabend gegen 19.20 Uhr an der B 3 in Höhe Saarstraße ausstiegen, verließ auch der Mann den Bus. Kurz darauf nahm der Unbekannte die Tasche mit Geldbörse und persönlichen Gegenständen unvermittelt an sich und rannte ins gegenüberliegende Ricklinger Holz.

Nach Polizeiangaben wird der Täter als südländischer Typ beschrieben. Er ist etwa 30 Jahre alt und mit einem T-Shirt mit roten Streifen bekleidet. „Außerdem soll er ein stark ausgeprägtes Kinngrübchen haben“, teilte ein Polizeisprecher mit.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich in der Polizeistation in Arnum zu melden, Telefon (05101) 854330, oder im Kommissariat in Ronnenberg. Dieses ist unter der Rufnummer (05109) 5170 zu erreichen.

