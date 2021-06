Hemmingen

Jan Dingeldey hatte das, was man einen Flashback nennt. War er es nicht jüngst, der als Kind mit nackten Füßen im sogenannten Tal der Büffel durch die Arnumer Landwehr gewatet ist? Nun sieht der 34-Jährige zu, wie seine einjährige Tochter mit den Füßen im Wasser ist. Ganz in der Nähe dieser Stelle – vom Garten aus lässt sich die Pappelreihe im Tal der Büffel sehen – hat das Ehepaar Dingeldey einen Bungalow gekauft und ist dort vor etwa einem halben Jahr eingezogen.

Jan Dingeldey bei seiner Einschulung in der Grundschule Arnum. Quelle: privat

Seit dem Umbau mit viel Glas sei das Anfang der Siebzigerjahre errichtete Gebäude deutlich heller geworden, sagt Dingeldey. 2015 sei es bereits von außen saniert worden, und eine Solaranlage kam aufs Dach. Die Wohnung in Arnum sei zu klein geworden, doch wegzuziehen wäre für ihn nicht infrage gekommen. Seit 1990 wohnt er in Arnum. „Hemmingen hat mich geprägt“, sagt Dingeldey. Dort ist er mit seinem jüngeren Bruder aufgewachsen. Die Mutter, sie war Richterin, wohnt weiter in Arnum, der Vater ist verstorben.

Zur Person: Das ist Jan Dingeldey Die CDU war die zweite Partei in Hemmingen, die ihren Kandidaten vorgestellt hat: Mitte März und damit bewusst genau sechs Monate vor der Kommunalwahl. Jan Dingeldey (34) hat die Grundschule Arnum und die KGS in Hemmingen-Westerfeld besucht. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften in Osnabrück und seinem Referendariat im Oberlandesgericht Celle begann er als Rechtsanwalt bei einer international tätigen Rechtsanwaltskanzlei in Hannover. Zwei längere Auslandsaufenthalte führten ihn in die USA. 2006 trat er in die CDU ein. 2007 ist Dingeldey als Ratsherr in Hemmingen nachgerückt. Er ist stellvertretender Fraktionschef in Hemmingen und stellvertretender Vorsitzender der CDU-Regionsfraktion. Von 2004 bis 2014 war er Tennistrainer sowie von 2007 bis 2016 Pressesprecher und Vorstandsmitglied bei der Sportlichen Vereinigung Arnum. Er ist auch Mitglied im Förderverein des Arnumer Freibads, im Hemminger Mausoleumsverein und bei den Jungen Freunden im Sprengel-Museum Hannover.

Jan Dingeldey fährt gern Rad, hier mit seiner Tochter. Quelle: privat

Jan Dingeldey will für die CDU Bürgermeister werden

Der Nachname ist allerdings untypisch für Hemmingen. Dingeldey erklärt, dieser stamme vermutlich aus dem Odenwald und bedeute so viel wie ein Metall bearbeiten. Dingeldey hat viele Eisen im Feuer: Er ist Ratsherr und Regionsabgeordneter, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Rat und in der Region, CDU-Bürgermeisterkandidat und hauptberuflich Jurist. Er sagt, dass aufgrund der Corona-Pandemie mehr Arbeit im Heimbüro möglich sei. „Vorher war das nicht en vogue.“ Seine Frau, Dr. Franziska Klaß-Dingeldey ist Juristin, und er bekleiden jeweils eine 85-Prozent-Stelle. Arbeiten beide, kümmern sich die Eltern oder Schwiegereltern oder eine Tagesmutter um die Tochter. Im vergangenen Jahr hatte Dingeldey sieben Monate Elternzeit genommen.

Jan Dingeldey hat beim Marathon 2017 in Berlin mitgemacht. Quelle: privat

Wie sehr sich sein Alltag durchs Kind gewandelt hat, sieht Dingeldey zum Beispiel an seiner Spotify-Bestenliste 2020: Die Top Fünf sind alles Kinderlieder. Zurzeit läuft „Aramsamsam“ im Haus rauf und runter. Seine CDs hat Dingeldey in den Keller gepackt. Er hört gern den Sänger Bosse, dessen Konzert er 2019 in Hannover besuchte. Zum Konzert von Paul McCartney wäre er auch gern gegangen, doch das wurde wegen Corona abgesagt.

Dingeldey, der in sozialen Netzwerken unter anderem auf Facebook und Instagram ist, streamt nicht nur Musik, sondern auch Fernsehen. Wenn er Aufnahmen aus Montenegro sieht, erinnert er sich an seinen, wie er sagt, wohl schönsten Urlaub vor zwei Jahren, nicht nur wegen der schönen Küste, sondern unter anderem, weil er in die dortige deutsche Botschaft durfte.

Daheim joggt der leidenschaftliche Tennisspieler gern durch die Hemminger Feldmark. 2017 ist er zuletzt Marathon gelaufen, das war in Berlin. Er fahre gern Rad und schwimme im Arnumer See, sagt der 34-Jährige. Doch sein Lieblingsplatz sei im Garten mit Blick auf die Pappeln im Tal der Büffel.

Egal, wie die Kommunalwahl im September ausgehen wird – für ihn wird der September noch aus einem anderen Grund ein ganz besonderer Monat: Dann soll seine zweite Tochter zur Welt kommen.

Von Andreas Zimmer