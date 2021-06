Die SPD war Ende Januar die erste Partei in Hemmingen, die ihre Kandidatin für die Bürgermeisterwahl benannt hat. Sollte Katja Schröder (47) am 12. September gewählt werden, wäre sie die erste Bürgermeisterin in der Geschichte der Stadt.

Nach ihrem Abitur 1993 hat sie in Dortmund Lehramt für Sonderpädagogik studiert und nach dem ersten Staatsexamen berufsbegleitend promoviert. Für ihr Referendariat kam sie 1998 nach Hameln und Hannover. Im Jahr 2000 trat sie ihre erste Stelle in Springe als Lehrerin an. Mit ihrem späteren Mann zog sie nach Hannover und heiratete. Vor ihrer heutigen Tätigkeit in der Grundschule Gartenheimstraße in Hannover-Bothfeld arbeitete sie in der Landesbehörde und im Kultusministerium.

An ihrem 40. Geburtstag habe sie beschlossen, politisch aktiv zu werden, und sei in die SPD eingetreten, erzählt Schröder. Bei der Kommunalwahl 2016 wurde sie dann in den Bezirksrat Döhren-Wülfel gewählt. zi