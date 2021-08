Hemmingen

Die Kommunalwahl in Hemmingen im September ist eine besondere, schließlich geht der dienstälteste Bürgermeister in der Region Hannover in Pension. Seit Dezember 1997 ist Claus Schacht (SPD) Verwaltungschef. In seine Fußstapfen wollen drei Bewerber und eine Kandidatin treten. Nach der Vorstellung in persönlichen Porträts und den Leserfragen im HAZ/NP-Wahlforum liegt nun das Hauptaugenmerk auf den Schwierigkeiten des Wahlkampfs in einer Pandemie und auf der Verwaltungsleitung. Redakteur Andreas Zimmer hat allen vieren in Telefoninterviews dieselben 15 Fragen gestellt, aber häufig ganz unterschiedliche Antworten erhalten. Heute der vierte und letzte Teil mit dem Einzelbewerber Veikko Harder (54) aus Hemmingen-Westerfeld, der in Hannover ein Modegeschäft betreibt.

Wie schwierig ist der Wahlkampf in Corona-Zeiten?

Er ist interessant und zeitaufwendig. Als Quereinsteiger muss ich mir erst einmal die Infrastruktur aufbauen, die die großen Parteien schon haben. Aber ich bin guter Dinge. Am wichtigsten sind ohnehin die zwei Wochen vor der Wahl.

Welches Thema haben Bürgerinnen und Bürger im Wahlkampf an Sie herangetragen, das Sie so noch nicht im Blick hatten?

In Arnum, immerhin der größte Stadtteil in Hemmingen, sollte es eine Dependance des Jugendzentrums wie in Hemmingen-Westerfeld geben, gegebenenfalls in einem kleinen Bauwagen.

Was qualifiziert Sie, eine Verwaltung mit rund 300 Mitarbeitern zu leiten?

Da ist zunächst meine Lebenserfahrung. Mit Mitte 50 sieht man die Welt anders als mit Mitte 30. Durch meine 23-jährige selbstständige Tätigkeit sehe ich vor allem die Wirtschaftlichkeit von Projekten. Und ich kann Mitarbeiter motivieren. Zu Hochzeiten hatte ich in mehreren Filialen in unterschiedlichen Städten insgesamt 34 Mitarbeiter beschäftigt.

Angenommen Sie gewinnen die Wahl, und es ist Ihr erster Tag im Rathaus Hemmingen. Wie würde der aussehen?

Ich würde mich bei den Mitarbeitern im Rathaus vorstellen und alle städtischen Einrichtungen abfahren.

Was haben Sie sich für die ersten 100 Tage Ihrer Amtszeit vorgenommen?

In dieser Zeit soll zu sehen sein, dass mehr Fotovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern installiert sind und es mehr Geothermieanlagen gibt.

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin am meisten?

Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Motivation.

Was dürfen die Mitarbeiter von Ihnen erwarten?

Dasselbe. Es geht ums Fordern und Fördern.

Wird es im Rathaus in Hemmingen künftig einen neuen Chef oder eine neue Chefin geben? Quelle: Andreas Zimmer

Was ist die erste eigene Idee oder das erste Thema, von Ihnen angestoßen, die oder das Sie in einer Ratsvorlage präsentieren würden?

Es ist der ökologische Umbau der Stadt.

Welche Erwartungen haben Sie an den Rat der Stadt?

Das Optimale wäre ein Miteinander. Als Bürgermeister hat man aber auch die Aufgabe, die Interessen von Rat und Verwaltung zu einem Ganzen zu führen.

Eine Frage zur Verwaltungsleitung: Gibt es etwas, was Sie aus der Amtszeit von Bürgermeister Schacht fortführen würden?

Es ist die Volksnähe. Dieses Abgehobene und diese Gutsherrenart wie in Hannover darf es in Hemmingen nicht geben.

Und was auf keinen Fall?

Da fällt mir nichts ein.

Was muss sich bei der Bürgerbeteiligung ändern?

Ich denke, hier in Hemmingen ist sie schon gut aufgestellt.

Was sollte in der Stadt im Jahr 2026 auf jeden Fall geschafft sein oder was sollte sich verändert haben?

Das Thema Fotovoltaikanlagen hatte ich ja schon angesprochen. Es muss auf jeden Fall E-Tankstellen geben – je mehr, desto besser. Hierfür könnte man zum Beispiel mit Supermärkten und Sportvereinen sprechen. Es sollte auch eine Städtepartnerschaft auf Zeit geben, zum Beispiel mit einer Stadt in Afrika, Israel oder Palästina. Und man sollte Gespräche führen, um die Commerzbank in Hemmingen zu halten.

Bitte ergänzen Sie den Satz: Wenn ich im September nicht gewählt werde, …

... dann gratuliere ich dem Gewinner oder der Gewinnerin.

Bitte ergänzen Sie den Satz: Wenn ich im September gewählt werde, ...

... dann habe ich nicht alles falsch gemacht.

Von Andreas Zimmer