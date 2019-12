Betrunkener fährt mit drei Blaulichtern auf dem Auto durch Hemmingen und verursacht Unfall

Hemmingen-Westerfeld

Mit drei eingeschalteten Blaulichtern auf seinem Auto ist ein 49-Jähriger verbotenerweise durch Hemmingen gefahren. Nicht nur, dass der Hannoveraner dabei betrunken war – er hat darüber hinaus einen Unfall verursacht.

Wo genau die Fahrt des 49-Jährigen am Freitagabend begann, lässt sich laut Polizei bislang nicht rekonstruieren. Er fiel aber bereits einem Zeugen in Hemmingen-Westerfeld auf.

Illegale Blaulicht-Fahrt

Auf der Göttinger Landstraße, das ist die B-3-Ortsdurchfahrt, fand die Fahrt des Hannoveraners gegen 20.30 Uhr ein jähes Ende. An der Kreuzung zur Berliner Straße prallte der 49-Jährige, der in Richtung Landeshauptstadt unterwegs war, mit seinem Opel Astra auf einen Volkswagen Multivan. An dessen Steuer saß ein 47-Jähriger aus Hannover, der verkehrsbedingt warten musste.

Verletzt wurde niemand, doch den Schaden beziffert die Polizei auf rund 9000 Euro. Die Polizeibeamten aus dem Kommissariat Ronnenberg, das auch für Hemmingen zuständig ist, stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Mann über den Durst getrunken hatte. Sie ließen daher eine Blutprobe entnehmen und stellten den Führerschein sowie die drei Blaulichter sicher. Diese hatte der 49-Jährige auf der Motorhaube seines Autos angebracht sowie auf dem Dach und am Heck. Sie sind magnetisch und bleiben haften.

Unfall auf Kreuzung B3/ Berliner Straße

„Neben der Anzeige für den Unfall unter Alkoholeinfluss muss sich der 49-Jährige wegen Amtsmissbrauchs verantworten, weil die Blaulicht-Fahrt widerrechtlich war“, teilte ein Polizeisprecher mit. Nur Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten ist es erlaubt mit Blaulicht unterwegs zu sein.

Blaulichter, die ihre Energie über eine Batterie beziehen, sind zwar freiverkäuflich, aber wer sie als Bürger erwirbt, darf sie nicht in der Öffentlichkeit, sondern nur für den Privatgebrauch einsetzen. Warum der 49-Jährige an diesem Abend plötzlich Polizei „spielte“, ist nicht bekannt. Der Mann sei vorher noch nie aufgefallen, sagte der Sprecher.

Fahrer drängelt auf A7 mit illegalem Blaulicht

Erst im Oktober hatte ein 39-Jähriger in Hannover ein Blaulicht verbotenerweise eingesetzt. Er hatte sich damit Platz auf der Autobahn 7 vorgedrängelt. Die Leuchte hatte der Mercedes-Fahrer hinter der Windschutzscheibe aktiviert und damit andere Fahrer genötigt.

Von Andreas Zimmer