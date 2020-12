Hemmingen

Die Bürger in Hemmingen sollten stärker vor dem Lärm der neuen B-3-Ortsumgehung geschützt werden, fordern die Grünen. „Die Menschen sind erschrocken über die Lautstärke des Verkehrslärms, insbesondere bei den häufigen Westwindlagen“, schreibt Fraktionschef Joachim Steinmetz in einem Antrag für die Ratssitzung am Donnerstagabend, 10. Dezember. „Und dies, obwohl die in großen Abschnitten vorgesehene Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde noch gar nicht erlaubt ist.“

Daher soll die Stadt Hemmingen nach dem Wunsch der Fraktion bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und bei der Region Hannover Tempo 70 auf der gesamten B-3-neu beantragen – auch wegen der Verkehrssicherheit. Bei der Landesbehörde sei ferner zu klären, ob die Dehnungsfugen an den Brücken dem heutigen Stand der Technik entsprächen und ob es möglich sei, die lauten Geräusche beim Überfahren zu mindern. Vor allem Lastwagen sorgten für störende punktuelle Geräusche.

Grüne fordern Tempokontrollen an der B-3-neu

Darüber hinaus solle die Stadt zusammen mit der Region Tempokontrollen durchführen, vor allem nachts. „Die breite und leicht geschwungene Straßenführung verleitet zum Rasen“, schreibt Steinmetz. „Zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ solle die Stadt bei der Landesbehörde Lärmmessungen für folgende Bereiche beantragen: den westlichen und südlichen Siedlungsrand in Arnum einschließlich Hoher Holzweg sowie den westlichen Siedlungsrand in Devese, also rund um die Alfred-Bentz-Straße, den östlichen Rand von Devese und außerdem den westlichen und nördlichen Siedlungsrand in Hemmingen-Westerfeld.

Am Dienstag hatte der Hemminger CDU-Stadtverband einen „Acht-Punkte-Plan“ vorgelegt, der ebenfalls Lärmmessungen und ein Tempolimit von 70 oder 80 Kilometern pro Stunde beinhaltet. Die Christdemokraten fordern zudem, alle landwirtschaftlichen Fahrzeuge auf der B-3-neu zuzulassen. Diese ist zurzeit als Kraftfahrstraße ausgewiesen. Bürgermeister Claus Schacht ( SPD) hatte bereits in einer Ausschusssitzung am 3. Dezember angekündigt, die Stadt wolle wegen der Kritik aus der Bevölkerung am Lärm zeitnah ein Gespräch mit der Landesbehörde führen.

