Unternehmen können Gewerbesteuern später zahlen

Hemmingen

Die Stadt will die Gewerbe in Hemmingen finanziell entlasten. „Wir können zwar rechtlich keine Unterstützungsleistungen anbieten, aber wir können auf den Zeitpunkt und die Höhe unserer Forderungen Einfluss nehmen, um die Liquidität der Unternehmen zu sichern und Arbeitsplätze in der Stadt Hemmingen zu erhalten“, sagt Bürgermeister Claus Schacht. Er weist darauf hin, dass wegen des Coronavirus einigen Unternehmen bereits Einnahmen weggebrochen seien, bei anderen seien finanzielle Verluste absehbar. „Die Stadt ist aktiv gefordert, jetzt pragmatische Hilfe anzubieten“, sagt Schacht.

Keine Stundungszinsen für Steuern bis 50.000 Euro

In Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden hat Schacht jetzt verfügt, dass die Stundung von Gewerbesteuern vereinfacht wird. Bei einer Gewerbesteuerpflicht bis 50.000 Euro soll auf bestimmte Nachweispflichten verzichtet werden sowie auf Zinsen für die Stundung. Sollten Betriebe mehr als 50.000 Euro Gewerbesteuer im Jahr zahlen, muss der Verwaltungsausschuss über die Stundung entscheiden. „Auch dort sollen Erleichterungen für Betriebe möglich sein“, sagt Schacht. „Ich werde dem Ausschuss in der nächsten Sitzung dazu einen Vorschlag unterbreiten.“

Wegen des Coronavirus verzichtet die Stadt bis Montag, 20. April, auf politische Sitzungen. Der Bund hat bis zu diesem Datum eine Einschränkung des öffentlichen Lebens erlassen. Die nicht öffentliche Sitzung soll in der dann folgenden Woche sein. Schacht weist zudem darauf hin, dass Unternehmen beim Finanzamt eine Reduzierung der Vorauszahlungen für 2020 beantragen können, wenn der voraussichtliche Umsatz niedriger als prognostiziert ausfallen sollte.

Fraktionsvorsitzende begrüßen die Erleichterung

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ulff Konze begrüßt die Entscheidung. „In dieser Situation sind Bund, Länder und Kommunen alle gefordert, die Unternehmen so gut es geht zu entlasten. Mit dieser Entscheidung trägt auch die Stadt Hemmingen ihren Teil dazu bei“, sagt er. Der DUH-Fraktionsvorsitzende Wolf Hatje schließt sich dem an. „In besonderen Situationen müssen auch besondere Wege beschritten werden. Was in der Verantwortung der Stadt liegt, sollten wir zur Entlastung der Unternehmen möglich machen.“

Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Jens Beismann sagt, dass die Stadt in dieser Situation flexibel reagieren müsse. Er fordert zudem, dass Bund und Land auch über konkretere Unterstützung für Unternehmen nachdenken müssten. „Wenn für viele Bürger die Krise gefühlt vorbei ist, werden für viele Unternehmen die Probleme erst beginnen. Die haben dann ihre Reserven aufgebraucht und müssen komplett von null beginnen“, sagt der Sozialdemokrat.

Unternehmen erhalten im Rathaus Formulare und Tipps

Die Stadt hat einen Vordruck für den Antrag auf Stundung auf der Internetseite www.stadthemmingen.de zur Verfügung gestellt. Für weitere Fragen steht der Service Finanzen der Stadt Hemmingen unter der Telefonnummer (05 11) 4103168 zur Verfügung. Ansprechpartner für Fördermöglichkeiten ist der städtische Wirtschaftsförderer Gert Rönnau, der per E-Mail an gert.roennau@stadthemmingen.de zu erreichen ist.

Von Tobias Lehmann