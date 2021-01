Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat gemeldet, dass in Gehrden zwei weitere Personen positiv auf Covid-19 getestet worden sind. Der Inzidenzwert hat zudem wieder die 50er-Marke überschritten.

Corona: Zwei neue Fälle in Gehrden

