Gehrden

Die Oberschule in Gehrden hat ihre ersten beiden Corona-Fälle. Die beiden Schüler besuchen die Jahrgänge sechs und acht. Die Folge: 200 Schüler und 25 Lehrer müssen vorerst zu Hause bleiben und auf das Virus getestet werden. Sie müssen auf jeden Fall bis zum 5. Oktober in häuslicher Quarantäne bleiben. Das hat Schulleiter Carsten Huge am Sonntag klargestellt.

Zuletzt hatten widersprüchliche Informationen für Verwirrung gesorgt. Unklar war, ob Oberschüler positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Die Region hatte keine Fälle gemeldet; lediglich von K-1-Kontakten war die Rede.

Schüler werden digital unterrichtet

„Wir haben die entsprechende Meldung am Freitag bekommen und unmittelbar reagiert“, sagt Huge. Die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Gesundheitsamt habe gut funktioniert, die Kommunikation hätte aber etwa zügig verlaufen können. In Absprache mit der Behörde seien die notwendigen Schritte eingeleitet worden.

An der Oberschule sind die Jahrgänge in sogenannte Kohorte eingeteilt. Auch die Pädagogen werden jahrgangsweise eingesetzt. Größere Auswirkungen auf den Unterricht hat die Quarantäne für die betroffenen Jungen und Mädchen nicht. Seit Jahren gilt die Oberschule in Sachen mobiles Lernen als Vorreiter in Niedersachsen. Alle Schüler haben ein eigenes iPad und können auch zu Hause beschult werden. „Das hilft uns in solchen Situationen“, sagt Huge.

Von Dirk Wirausky