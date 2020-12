Gehrden

Die Anzahl der Corona-Infizierten in Gehrden ist nach Angaben des Gesundheitsamtes der Region Hannover von Mittwoch auf Donnerstag wieder gestiegen. Aktuell sind 15 Gehrdener positiv auf Covid-19 getestet worden; am Mittwoch waren zwölf Personen gemeldet worden. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 132 Gehrdener (Mittwoch: 129) infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter. Der Wert liegt am Donnerstag 77,6; am Mittwoch betrug er 71,1. Vor einer Woche war dieser Wert mit 25,9 deutlich niedriger.

Die Region Hannover hat seit dem Auftreten der ersten Infektion 13.995 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind 11.863 Personen als genesen aufgeführt. 236 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover am Donnerstag bei 107,1.

Von Dirk Wirausky