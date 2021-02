Zahl der Corona-Fälle in Gehrden geht zurück

Gehrden

Die Lage in Gehrden entspannt sich spür- und sichtbar: Vor einer Woche galt die Burgbergstadt noch als Corona-Hotspot in der Region Hannover, inzwischen hat sich die Situation etwas normalisiert. Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch zwei Neuinfektionen in Gehrden gemeldet, gleichzeitig sind vier Personen genesen. Aktuell sind 48 Menschen im Stadtgebiet mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie sind es in Gehrden 299 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet worden sind.

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist von 148,1 am Dienstag auf 122,3 am Mittwoch gesunken. Zum Vergleich: Vor einer Woche lag der Wert bei 218,9. In der Region Hannover beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz aktuell 122,9.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 27.081 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind 23.719 Personen als genesen aufgeführt. 610 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Aktuell sind 2752 Menschen in der Region infiziert.

Die Region weist darauf hin, dass das Gesundheitsamt die Einhaltung von Quarantäneanordnungen verstärkt kontrolliert. Die Kontrolleurinnen und Kontrolleure können sich als Mitarbeiterin beziehungswiese Mitarbeiter der Region Hannover ausweisen. Wer gegen Quarantäneanordnungen verstößt, muss mit einem Bußgeld zwischen 500 und 3000 Euro rechnen.

Von Dirk Wirausky