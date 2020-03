Der Termin 1. April war von Beginn an umstritten. Nun hat Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf den erst am Freitag veröffentlichten Nachholtermin für die ausstehende Ratssitzung abgesagt. Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung in Sachen Corona soll der Rat nun am 29. April in der Festhalle tagen.