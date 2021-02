Wintereinbruch: Bauhof Gehrden ist bei Schneefall im Dauereinsatz

Gehrden

Für die Mitarbeiter des Gehrdener Bauhofs fallen zurzeit wegen des heftigen Wintereinbruchs jede Menge Überstunden an. Seit dem Beginn der starken Schneefälle am Wochenende ist das kommunale Personal quasi im Dauereinsatz. Die Bauhofmitarbeiter räumen zurzeit vor allem die großen Straßen in der Kernstadt fast pausenlos mit ihrem Schlepper frei. „Am Sonntag waren wir in der Zeit von 2 Uhr morgens bis 22 Uhr am Abend abwechselnd unterwegs“, berichtet Bauhofleiter Michael Schröder.

„Bei extremen Wetterverhältnissen wie zurzeit konzentrieren wir uns auf die größeren Versorgungsstraßen, die für die Feuerwehr und Rettungsdienste wichtig sind“, sagt Schröder. Außerdem gehören nach seinen Angaben auch die Strecken der Linienbusse, die Hauptrouten zum Klinikum Robert Koch sowie die Schulwege zur ersten Kategorie – ebenso wie der Bereich zur Rettungswache des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) am Bünteweg. „Anschließend sind die Nebenstraßen an der Reihe“, sagt Schröder. Eine Tour nehme etwa eineinhalb Stunden Fahrt mit dem Räumfahrzeug in Anspruch. „Danach können wir bei Dauerschneefall gleich wieder losfahren“, berichtet der Bauhofleiter von den Erfahrungen der vergangenen Tage.

In den Ortschaften räumen Landwirte

Dass sich der Bauhof auf das Schneeräumen in der Kernstadt konzentrieren kann, ist den Vereinbarungen der Stadt mit dem sogenannten Maschinenring zu verdanken. Denn im Auftrag dieses Dienstleistungsunternehmens sind Landwirte in den Gehrdener Ortschaften für den Winterdienst zuständig. „Viele Straßen und Wege in den Dörfern sind von der Stadt Gehrden an den beauftragten Maschinenring vergeben“, bestätigt Schröder. Die Landwirte befreien laut Bauhofleiter mit ihren eigenen Fahrzeugen Straßen-, Rad- und Fußwege von Schnee und Eis. Für das Schneeräumen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen seien die jeweiligen Straßenmeistereien zuständig.

Mitarbeiter sind im Bereitschaftsdienst

Trotz des – nur auf den ersten Blick überschaubaren – Arbeitsschwerpunktes in der Kernstadt sind insgesamt vier Mitarbeiter des Gehrdener Bauhofs schon seit Mitte November und noch bis Ostern abwechselnd im Bereitschaftsdienst und ständig über ein Diensthandy erreichbar. „Es ist aber ja meist am Abend schon früh absehbar, wann starker Schneefall droht. Dann steht der jeweils eingeteilte Mitarbeiter halt schon um kurz nach Mitternacht auf“, sagt Schröder. Anders sei die Lage, wenn Temperaturen weit über dem Gefrierpunkt angesagt seien. „Ab 6 oder 7 Grad Celsius Außentemperatur sind wir natürlich erst mal entspannt“, sagt der Bauhofleiter.

Auch die freigeräumten Wege in der Fußgängerzone sind wegen Neuschnees oder Verwehungen immer wieder schnell mit Schnee bedeckt. Quelle: Ingo Rodrigez

Schnee muss auf eigenes Grundstück

Schröder berichtet auch von unterschiedlich aufwendigen Wetterlagen. „Wenn wir nur streuen müssen, geht es deutlich schneller, als tonnenweise Schnee abzuschieben.“ Das sei auch für ein Räumfahrzeug gelegentlich eine große Herausforderung – vor allem, weil immer wieder einige Privateigentümer den Schnee von den Wegen vor ihren Grundstücken achtlos an den Rand der öffentlichen Straßen verlagerten. Die Besitzer seien zwar verkehrssicherungspflichtig für ihre Bereiche. Schröder verweist vor diesem Hintergrund aber noch einmal auf einen wichtigen Teil der kommunalen Straßenreinigungssatzung. „Der Schnee von den Wegen vor einem Privathaus muss auf das eigene Grundstück geschaufelt werden“, betont Schröder.

Auch Anwohner sind bemüht, trotz neuer Schneefälle ihre Einfahrten oder Wege vor den Privatgrundstücken regelmäßig freizuräumen. Quelle: Ingo Rodriguez

Streusalze sind heutzutage umweltfreundlich

Vorbereitet hat sich der Bauhof schon lange auf einen möglichen Wintereinbruch. „Wir bestellen in jedem Jahr schon nach den Sommerferien das notwendige Streusalz für einen langen Winter“, sagt der Leiter der städtischen Einrichtung an der Levester Straße. Dort sei das Lager – ein abschließbarer Unterstand auf dem Hof – zu Beginn eines jeden Winters immer randvoll mit Streusalz. Es gebe zwar verschiedene Gütekategorien. Doch Schröder betont im Hinblick auf mögliche Sorgen vor Umweltverschmutzung die zeitgemäße Qualität: „Die verschiedenen Streusalze könnte man heutzutage inzwischen alle auch verspeisen. Das steht ausdrücklich auf den Verpackungen.“

Von Ingo Rodriguez