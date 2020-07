Was wird aus der umstrittenen Straßenausbaubeitragssatzung, nach der sich Anlieger erheblich an den Kosten von Straßensanierungen beteiligen müssen? Eigentlich sollte eine Arbeitsgruppe im Sommer Ergebnisse vorlegen, ob Gehrden auch in Zukunft an der Satzung festhält. Bislang hat das Gremium allerdings erst einmal getagt.