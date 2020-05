Wegen Corona: Polizei kontrolliert an Himmelfahrt

Gehrden

Die Corona-Regeln gelten im Gehrdener Stadtgebiet auch an Christi Himmelfahrt. Vatertagstouren mit großen Gruppen sind nicht erlaubt. „Corona ist nicht vorbei. Wir sind mittendrin in der Bekämpfung dieses Virus“, sagt Bürgermeister Cord Mittendorf.

Daher müssten auch an Himmelfahrt und trotz des vermutlich guten Wetters die aktuellen Kontaktbeschränkungen eingehalten werden. „Das gilt vor allem für den Mindestabstand von 1,5 Meter und die Bildung von Gruppen“, betont Mittendorf. Und er weist daraufhin: Picknick und Grillen seien in freier Natur weiterhin nicht erlaubt.

Polizei kündigt Kontrollen an

Wanderungen mit Angehörigen aus zwei verschiedenen Hausständen sind zulässig, aber Gruppenbildungen mit Personen aus mehr als zwei Haushalten seien nicht erlaubt. „Ich appelliere an die Bürger, sich so zu verhalten, dass weder sie sich noch andere gefährden“, sagt Mittendorf. Die Gesundheitsbehörden und auch die Polizei würden am Donnerstag genau hinschauen.

Bei Verstößen gegen die bestehenden Corona-Regeln drohen empfindliche Bußgelder. So kann ein Verstoß gegen das Abstandsgebot mit bis zu 150 Euro Bußgeld oder die Bildung von Gruppen mit Bußgeld bis zu 400 Euro pro Person geahndet werden. Mittendorf bittet: „Halten Sie sich an die Regeln und feiern Sie Himmelfahrt fröhlich, aber vorsichtig und mit Abstand.“

Von Dirk Wirausky