Wahl in Gehrden: Wie stehen die Parteien zum Thema Sport?

Gehrden

Seit Jahren fordern die Sportvereine in Gehrden mehr Hallenzeiten. Die aktuell angebotenen Kapazitäten reichen dafür nicht aus. Inzwischen hat die Planung für den Bau einer neuen Großsporthalle begonnen; dazu muss die alte Dreifeldhalle an der Oberschule umfassend saniert oder gar neu gebaut werden. Wir haben gefragt: Wie soll die Situation der Sportvereine in Gehrden verbessert werden?

Das sagt die CDU:

Wir sind stolz auf das vielfältige Sportangebot in Gehrden mit seinen Sportvereinen, dem Delfibad und den vielen freiwillig betreuten Betätigungsmöglichkeiten über den Vereinssport hinaus. Doch es gibt Handlungsbedarf. Wir sprechen uns für einen Sporthallenneubau im Zentrum des Sports und nahe dem Schulzentrum aus. Hier gibt es Handlungsbedarf, sodass wir einen zügigen Bau dieser Halle forcieren und dafür streiten, dass mehr Hallenzeiten für Vereine, Schulen und Sportbegeisterte in Zukunft ermöglicht werden. Auch die Gründung eines Stadtsportbundes könnte helfen, die Bedarfe der Vereine besser zu bedienen.

Das sagt die SPD:

Alle Vereine und gerade die Sportvereine leisten einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und zur Förderung der Gemeinschaft. Die derzeitigen Planungen zum Bau einer Dreifeldsporthalle werden sicher auch zum Ausbau des Angebotes und Attraktivität der Sportvereine führen können.

Das sagen die Grünen:

Unterstützung bei der Beantragung von Fördermitteln, die Sportvereine sind in ihrer besonderen Arbeit und Förderung von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen; Hilfe, um dem Mangel an ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainern entgegenzuwirken, sowie Forcierung des Sportstättenausbaus.

Das sagt die FDP:

Jede Bürgerin und jeder Bürger braucht Möglichkeiten zu sportlicher Betätigung. Die Hallenkapazitäten reichen bei Weitem nicht aus. Der Kunstrasenplatz muss auch für die Vereine in den Ortschaften geöffnet werden. Außerdem muss die große Sporthalle an der Oberschule grundlegend saniert oder am Standort ersetzt werden. Gemäß dem Sportstättenbedarfsplan muss zudem eine weitere Mehrzwecksporthalle gebaut werden. Die vorhandenen Sportanlagen im Stadtgebiet und die Schulsportanlage am Knülweg sollen erhalten und wenn notwendig ausgebaut werden.

Von Dirk Wirausky