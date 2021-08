Es ist nicht mehr lange bis zur Kommunalwahl – auch in Gehrden wird dann über wichtige Themen der Zukunft entschieden. Doch welche Positionen vertreten eigentlich die Parteien vor Ort etwa zum Verkehr, zur Bildung oder zum Thema Wohnen hier in der Region? Wir haben sie gefragt – und präsentieren die Antworten in einer neuen Serie. Heute: Wie sollte die Stadt der wachsenden Verschuldung begegnen?