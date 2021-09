Gehrden

Die Anspannung war groß. Die Mitglieder der SPD hatten sich im Sportheim des SV Gehrden getroffen. „Hoffentlich ist die Niederlage der Fußballer am Nachmittag kein schlechtes Omen“, unkte ein Gast. Entspannt und optimistisch dagegen Henning Harter. „Wir wollen besser als vor fünf Jahren abschneiden“, sagte der Fraktionsvorsitzende. Er hoffe dabei auf den Bundestrend. Und er stellte sich auf einen langen Wahlabend ein. „Nichts ist entschieden, bevor nicht die Briefwahl ausgezählt ist“, sagte er.

Was macht eigentlich der Rat der Stadt? Jede Stadt oder Gemeinde hat einen Rat. In dem Gremium sitzen die sogenannten Ratspolitiker, die die Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt vertreten. Für diese Aufgabe werden sie von den Bürgern für fünf Jahre gewählt. Der Rat stimmt in seinen Sitzungen zum Beispiel darüber ab, wo eine neue Straße oder Schule gebaut oder wie viel Geld in Bibliotheken investiert werden soll. Der Rat kümmert sich somit um alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Stadt oder Gemeinde. Dazu gehören zum Beispiel auch die Wasserversorgung und Kanalisation. Für die verschiedenen Themen gibt es Arbeitsgruppen – die sogenannten Fachausschüsse wie den Bauausschuss, Haushaltsausschuss oder Sozialausschuss. In den Ausschüssen diskutieren die Experten eines Themas aus verschiedenen Parteien miteinander. Der Finanzausschuss ist zum Beispiel damit beauftragt, den Haushalt der Stadt zu planen und zu beraten, ob die Gewerbe- oder Grundsteuer angehoben oder gesenkt werden soll. Im Kulturausschuss geht es hingegen um die Förderung von Kunst und Wissenschaft sowie über Angelegenheiten der Volkshochschule. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Nur einen Steinwurf von den Sozialdemokraten entfernt fieberten die Grünen im Jugendpavillon dem Wahlergebnis entgegen. Ihr Ziel waren acht Mandate im neuen Rat, drei mehr als bisher. Thomas Wahner dankte den Parteimitgliedern für den engagierten Wahlkampf. Für ihn steht fest: „Gehrden braucht eine starke grüne Faktion.“

Schon früh am Abend zeichnete sich eine Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU ab, während die Grünen an der 20-Prozent-Marke kratzten. Und es war bis zum Schluss ein spannender Wahlabend, der mit der Auszählung der Stimmen im Briefwahlbezirk Gehrden II erst um 1.20 Uhr endete.

Dann stand fest: Die Grünen legten im Vergleich zu 2016 um mehr als drei Prozentpunkte zu, verpassten aber den Sprung über die 20-Prozent-Marke. Dennoch reichte das Ergebnis für einen sechsten Sitz im Rat. Und zwar weil die SPD, für die Henning Harter 1131 Stimmen sammelt und damit so viele wie kein andere Kandidat, die magische 30-Prozent-Marke verfehlte. Sie hat im neuen Rat weiterhin acht Frauen und Männer.

CDU bleibt stärkste Fraktion

Die CDU hatte in den Ratskeller geladen. Ihr erklärtes Ziel: stärkste Fraktion im Rat. Und das wird sie mit neun Sitzen künftig auch sein. Die CDU bleibt zudem die stärkste Partei im Stadtgebiet.

Die Gehrdener Christdemokraten verfolgen im Saal des Ratskellers die Ergebnisse aus den ersten bereits ausgezählten Wahllokalen. Quelle: Ingo Rodriguez

Die FDP war zuversichtlich im Vorfeld der Wahl. Von zwei auf drei Sitze wollten sich die Liberalen steigern. Sie bewegte sich den ganzen Abend um die sieben Prozent. Am Ende bleibt für die Liberalen alles so wie es ist. Mit zwei Mandaten sind sie im Rat vertreten.

Normalerweise treffen sich die Vertreter aller Parteien im Bürgersaal des Rathauses, um dort gemeinsam die Ergebnisse zu verfolgen. Doch Bürgermeister Cord Mittendorf hatte unter anderem wegen der Corona-Pandemie und der zuletzt steigenden Infektionszahlen den Saal nicht zur Verfügung gestellt. Sehr zum Bedauern von Stephan Fromm. Der Vertreter der Satire-Partei hätte es sich gewünscht, im Kreise der etablierten Kommunalpolitiker die spannende Stimmenauszählung auf einer Großbildleinwand im Rathaus verfolgen zu können. Er wird es verschmerzen können. Fromm wird dem neuen Rat angehören. Genauso wie Dirk Tegtmeyer von der Linkspartei.

Die vorläufige Sitzverteilung im neuen Rat wie folgt aus: SPD 8 (bisher 8), CDU 9 (9), Grüne 6 (5), FDP 2 (2), AfD 1 (3), Die Partei 1 (0), Die Linke 1 (1).

Stärkste Partei bleibt die CDU mit 33,2 Prozent (2016: 33,4 Prozent). Die SPD folgte mit 29,9 Prozent (29,2). Die Grünen erhielten 19,6 Prozent (16,5), die FDP 7,8 Prozent (7,1), die AfD 4,3 Prozent (9,9) und die Linkspartei 2,4 Prozent (2,8). Die Partei kommt auf 2,8 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,78 Prozent. 12.418 Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren waren in Gehrden aufgerufen, ihre Stimmen bei der Kommunalwahl abzugeben.

Wartezeiten vor den Wahllokalen

Bürgermeister Cord Mittendorf hatte im Laufe des Tages alle Wahllokale besucht. „Die Wahl verlief reibungslos“, sagte er. So wie im Vierständerhaus. Dort schlossen die Wahlhelferinnen und -helfer pünktlich um 18 Uhr die Türen des Wahllokals Gehrden-Mitte. Von insgesamt 630 für diesen Bereich registrierten Wählern hatten dort zuvor laut Schriftführerin Sylvia Just genau 255 ihre Stimmen abgegeben. Der erste Wähler sei gleich um 8 Uhr ins Wahllokal gekommen, berichtete Just unmittelbar vor dem Auszählen der Stimmen. „Das war ein älterer Herr, der schon um 7.55 Uhr vor dem Vierständerhaus gewartet hatte“, berichtete sie. Ab 11 Uhr hätten sich dann lange Schlangen vor dem Wahllokal gebildet. Teilweise sei es zu Wartezeiten von bis zu einer Stunde gekommen. Dies, sagte Mittendorf, werde intern analysiert und möglicherweise mit Blick auf die Bundestagswahlen in zwei Wochen anders organisiert.

Wählergemeinschaft siegt in Lemmie

Ein überraschendes Ergebnis gab es bei der Wahl zum Ortsrat in Lemmie. Dort kam die Wählergemeinschaft für Lemmie (WfL) um Heinrich Möller auf fast 44 Prozent der abgegebenen Stimmen. Damit wird sie mit drei Vertretern im neuen siebenköpfigen Ortsrat sitzen. 22 Prozent erhielt die CDU, 19,5 die Grünen. Die SPD landete bei 15 Prozent. Bemerkenswert: Die Wahlbeteiligung für den Ortsrat Lemmie lag bei 81,9 Prozent.

Von Dirk Wirausky und Ingo Rodriguez