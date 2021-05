Lemmie

Erst war es eine Idee, dann wurde es konkret und nun steht es auch formal fest: Die Wählergemeinschaft Lemmie zieht in den Kommunalwahlkampf. Die Kandidatenliste ist jetzt erstellt worden.

Und dazu brauchte die Gruppe Raum, um sich coronakonform zu organisieren. Das Schöne am Leben auf dem Dorf sei, man habe dort Platz, sagt Heinrich Möller. Die Aufstellungsversammlung wurde im ehemaligen, 220 Quadratmeter großen Kuhstall der Familie Möller abgehalten. Alle sechs erschienenen Kandidaten eint, dass sie sich frei von übergeordneten Parteizwängen gemeinsam für die Weiterentwicklung des Dorfes engagieren wollen.

Dialog mit den Bürgern angekündigt

Transparent, ehrlich und offen, so wollen alle Kandidaten antreten. Die Wählergemeinschaft setzt daher auf den offenen Dialog mit den Dorfbewohnern. „Wir machen das nicht zum Selbstzweck, sondern für die Einwohner“, sagt Heinrich Möller. Und die Entscheidungen müssten jederzeit nachvollzogen werden könnten.

Das Ergebnis der Versammlung ergab folgende Reihenfolge. Als Spitzenkandidat und gleichzeitig auch Kandidat für den nach Jahrzehnten wieder freiwerdenden Posten des Ortsbürgermeisters ist Heinrich Möller. Er sei quasi das „örtliche Urgestein“ der Truppe – so bezeichnet er sich selbst.

Ihm folgt auf Platz zwei Cord Narten, der sehr an erneuerbaren Energien und nachhaltiger Landwirtschaft interessiert ist. Auf Platz drei hat die Versammlung Silvia Meyer gewählt. Sie hat, genau wie Heinrich Möller, bereits Erfahrungen auf Ortsratsebene gesammelt. Es folgt der Jurist Jan Leven, der „Jüngste“ der Kandidaten. Listenplatz fünf ging an Christian Liecker, Energieanlagenelektroniker und Projektmanager im Bereich Fotovoltaikanlagen, sowie Platz sechs an Frank Gottschalt, dem ehemaligen Ortsbrandmeister.

Von Dirk Wirausky