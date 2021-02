Gehrden

Erstmals seit gut einer Woche hat das Gesundheitsamt der Region Hannover wieder neue Corona-Fälle für Gehrden gemeldet. Demnach gibt es vier Neuinfektionen im Stadtgebiet. Aktuell sind 15 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie sind 319 Gehrdener positiv auf Covid-19 getestet worden.

Dennoch ist die Sieben-Tages-Inzidenz deutlich gesunken. Betrug sie am Freitag noch 51,5 liegt sie am Montag dort, wo die Bundesregierung gern hinkommen möchte: bei 32,2. Nur in Wennigsen ist der Wert (7,0) niedriger. Die Inzidenz in der Region Hannover wird mit 111,1 angegeben.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 30.562 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 27.285 Personen als genesen aufgeführt. 739 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Aktuell sind 2.538 Menschen in der Region infiziert.

Von Dirk Wirausky