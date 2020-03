Eigentlich soll es bis Ende April keine Veranstaltungen in städtischen Gebäuden wie der Festhalle geben – zum Schutz vor dem Coronavirus. Nun aber will Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf am 1. April eine Ratssitzung vor bis zu 20 Zuschauern abhalten und Eintrittskarten dafür vergeben. CDU und Grüne kritisieren den Plan.