Verwaltung und Politik in Gehrden haben noch einmal deutlich gemacht: Die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) ist das erklärte Ziel. Zurzeit prüft die Stadt, wie dieser Plan umgesetzt werden kann – in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht.

Es war in den vergangenen Monaten ein zähes Ringen. Inzwischen ist die Richtung klar: Die Mehrzahl der Politikerinnen und Politiker wünscht sich, dass die Anlieger nicht mehr direkt an der Sanierung ihrer Straße beteiligt werden. Die Verwaltung arbeitet nun an einem Konzept, das die Strabs dauerhaft ersetzen soll.

Eigene Straßenausbaugesellschaft ist geplant

Die Ratsfraktionen sind sich zudem einig, dass die Abschaffung der umstrittenen Beiträge nicht über eine Erhöhung der Grundsteuern finanziert werden soll. Um die fehlenden Einnahmen auszugleichen, soll stattdessen ein neues Finanzmodell eingeführt werden – mit einer eigenen Straßenausbaugesellschaft. Noch bevor es so weit ist und die Pläne von der Kommunalaufsicht auch wirklich genehmigt werden, sollen Anlieger ab sofort von einer angepassten Strabs profitieren.

Bereits Mitte März hatte die Verwaltung bei einem öffentlichen Hearing über ihr weiteres Vorgehen informiert. Demnach wird es vor der endgültigen Abschaffung einen Zwischenschritt geben – und der soll die betroffenen Anlieger bereits deutlich entlasten. Vorbehaltlich eines endgültigen Ratsbeschlusses wird die vorübergehend angewandte Satzung auch bei der Sanierung der Straße Am Dorfbrunnen in Everloh sowie für die Abrechnung der geplanten Fußwegerneuerung an der Ortsdurchfahrt in Ditterke angewandt. Anlieger der bereits sanierten Hindenburgallee können ebenfalls mit einer Anpassung ihrer Vorleistungen oder Erstattungen rechnen, weil die Sanierung noch nicht abgerechnet ist.

Vergünstigungen für Anlieger

Laut Vorlage sollen demnach die umlagefähigen Kosten zunächst um einen 20-prozentigen Vorabzug reduziert werden. Für Eckgrundstücke werden künftig nur noch zwei Drittel der bisherigen Beiträge fällig. Außerdem ist eine Ratenzahlung möglich. Für Anliegerstraßen sinkt die Kostenbeteiligung der Grundstücksbesitzer von 75 auf 65 Prozent, bei Straßen mit innerörtlichem Verkehr von 50 auf 40 Prozent.

Die Bürgerinitiative Gehrden gegen Strabs hat die Reformpläne zwar begrüßt, doch gänzlich einverstanden ist sie nicht. Sie wünscht sich, dass die Stadt von betroffenen Anliegern bis zur Abschaffung der Strabs keine Beitragszahlungen mehr einzieht.

