Eine Arbeitsgruppe soll in den nächsten Monaten prüfen, ob es Alternativen zur Straßenausbaubeitragssatzung in Gehrden gibt. Anwohner der Hindenburgallee hatten 600 Unterschriften zur Abschaffung der Beiträge gesammelt. Der Bürgermeister sieht das kritisch und fordert ein klares Votum.

Ab Frühjahr soll ein Teil der Straße Am Dorfbrunnen in Everloh saniert werden. Die Anwohner wollen nicht an den Kosten beteiligt werden. Quelle: Archiv