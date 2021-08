Gehrden

Wenn sich jemand im 20. Jahrhundert um die Geschichte der Stadt Gehrden verdient gemacht hat, dann ist das August Kageler. Auch hinsichtlich des Stadtarchivs hat sich der 1965 verstorbene Autor und Heimatforscher hervorgetan.

Hans-Joachim Hentschel, Leiter des Gehrdener Stadtarchivs, bezeichnet Kageler als den geistigen Vater des Archiv- und Museumswesens. Kageler war es, der mitten im Zweiten Weltkrieg im August 1941 damit begonnen hatte, in den Räumen des damaligen Gehrdener Rathauses Archivmaterial zusammenzutragen – vor nun 80 Jahren. Der Heimatbund erinnert an diesen Jahrestag.

August Kageler gilt als der geistige Vater des Archiv- und Museumswesens in Gehrden. Quelle: Privat

Im Archiv der Stadt Gehrden befinden sich derzeit 47 Dokumentensätze aus der Arbeit von August Kageler. Es sind überwiegend handschriftliche Aufzeichnungen. Für Hentschel steht fest: „August Kageler hat die Geschichte der Stadt Gehrden transparent gemacht.“ August Kageler sei für den Heimatbund Gehrden mit all seinen Aktivitäten die Persönlichkeit, die die Arbeit in der Erforschung der Heimatgeschichte bis heute geprägt habe.

Heimatbund betreut das Stadtarchiv

Inzwischen kümmert sich der Heimatbund um das Gehrdener Stadtarchiv, das vor neun Jahren aus einem Dornröschenschlaf geweckt worden ist. Mitglieder des Heimatbundes haben damals begonnen, das Archiv gebrauchsfähig und eines Tages auch für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bis dahin lagerten seit 1992 Dokumente, Schriften und Aufzeichnungen der Gehrdener Geschichte unbeobachtet in einem Keller des Rathauses – historische Schätze, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen.

Hans-Joachim Hentschel (links) und Hartmut Neumann sind die ehrenamtlichen Archivbeauftragten der Stadt Gehrden. Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)

2012 schlossen die Stadt Gehrden und der Heimatbund eine Vereinbarung. Damit wurde schriftlich besiegelt, dass die Vertreter des Heimatbundes das Stadtarchiv unterhalten und betreuen. Die Gruppe sichtet und erfasst seitdem Dokumente der Stadtgeschichte und der Stadtkultur. Mit Hans-Joachim Hentschel und Hartmut Neumann wurden zwei ehrenamtliche Archivbeauftragte berufen. Das Stadtarchiv Gehrden umfasst derzeit etwa 2300 Dokumente und 250 zum Teil historische Landkarten.

Lesen Sie auch Stadtarchiv Gehrden nimmt Dokumente an

Standardwerk der Stadtgeschichte

Unabhängig davon hat Kageler 1950 mit dem Buch „Gehrden, Entwicklung und Schicksale einer calenbergischen Kleinstadt“ das Standardwerk der Gehrdener Stadtgeschichte verfasst. Darin spannt Kageler einen geschichtlichen Bogen Gehrdens von den geologischen Fakten bis hin zur damaligen Neuzeit. Insbesondere die Beschreibung des 19. Jahrhunderts beinhaltet eine Vielzahl an Fakten zu den Themen Landwirtschaft, Wirtschaft, Verkehr und der sozialen Entwicklung der Gehrdener Bevölkerung.

Anlässlich der Verleihung der Ehrenbürgerrechte an August Kageler im Oktober 1960 ist Heinrich Hische, damals Bürgermeister von Gehrden, darauf wie folgt eingegangen: „Wer in dem 230 Seiten umfassenden Buch blättert und die einzelnen Kapital aufmerksam liest, wird von der Sorgfalt, dem Fleiß und dem gründliche Studium des Verfassers aufs höchste beeindruckt sein.“ Dies allein zeige, mit welchem Engagement August Kageler Fakten zusammengetragen habe, sagt Hentschel.

Kageler, der 1877 geboren wurde, war von 1897 bis 1937 als Lehrer an der Volksschule Gehrden tätig, ab 1930 als Konrektor. Von 1909 bis 1949 war er Organist und Leiter des von ihm gegründeten Kirchenchores der evangelischen Kirche in Gehrden. Von 1908 bis 1934 unterrichtete er zudem an der Innungsschule der gemischten Handwerkerinnung von Gehrden und Umgebung. Ende 1946 wurde Kageler auf Vorschlag des Oberkreisdirektors zum ehrenamtlichen Archivpfleger des Kreises Hannover Land bestellt. Für seine Verdienste für die Erforschung der Heimatgeschichte wurde August Kageler am 30. Dezember 1957 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, am 18. Oktober 1960 wurden ihm die Ehrenbürgerrechte der Stadt Gehrden verliehen. August Kageler verstarb am 19. Juni 1965.

Von Dirk Wirausky