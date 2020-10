Gehrden

Britta Häupl ist zufrieden. „Wir sind gut aufgestellt“, sagt die Fachdienstleiterin der Gehrdener Stadtverwaltung. Derzeit gebe es keine Engpässe hinsichtlich von Kita-Betreuungsplätzen. Insgesamt stehen zehn Kindertagesstätten in Gehrden und den Ortsteilen zur Verfügung. Acht davon sind in kommunaler Trägerschaft. Die beiden anderen sind der Kindergarten Klax am Waldrand neben dem Gehrdener Klinikum und der Margarethenkindergarten der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde.

Viele Aspekte können die Planungen durcheinander bringen

„Natürlich kann es immer mal wieder zu Verschiebungen kommen“, sagt Häupl. Gründe dafür seien beispielsweise die Bevölkerungsentwicklung, etwa ein Geburtenanstieg und der demographischer Wandel, die steigende Nachfrage durch Neubaugebiete und Wanderbewegung wie Zuzüge und Generationswechsel sowie ein Fachkräftemangel. Dazu zählten auch, dass immer mehr Eltern vom Rechtsanspruch Gebrauch machen, oder die Gebührenbefreiung für Kindergartenkinder. Letztere gebe Eltern vielfach einen zusätzlichen Anreiz, einen Betreuungsplatz in Anspruch zu nehmen.

Auch der Rückstau in den Krippen wegen sogenannter Flexi-Kinder mit der Möglichkeit, die Einschulung um ein Jahr aufzuschieben, könne zu Verschiebungen führen. Hin und wieder lehnten Familien auch angebotene Betreuungsplätze ab, weil ihnen die Anfahrtswege zu weit seien. Außerdem gebe es teilweise auch Überhänge aus dem vorangegangenen Kindergartenjahr. „Manchmal wechselt sogar eine komplette Krippengruppe in den Kindergarten. Auch das muss berücksichtigt werden“, sagt Häupl.

Derzeit bringen diese Aspekte Häupls Planungen nicht durcheinander. Sie sei deshalb sehr zufrieden, erklärt sie. Wie in anderen Kommunen fehlten jedoch auch in Gehrden Fachkräfte für die Betreuung der insgesamt 514 Kindergarten- und 198 Krippenplätze. „Wir sind immer auf der Suche nach Personal“, so Häupl. 15 Stellen im Kindergarten- und im Krippenbereich sind derzeit nicht besetzt.

Kitas arbeiten wieder im Regelbetrieb

Mit Beginn des neuen Kindergartenjahres 2020/2021 seien auch in Gehrden die Kindertageseinrichtungen in den Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen zurückgekehrt. „Die zurückliegenden Monate waren für alle Beteiligten eine enorme Herausforderung“, sagt Häupl. So mussten die Kita-Leitungen ihre Arbeit unter Ausnahmebedingungen leisten, Familien mussten die Betreuungsausfälle auffangen und Einschränkungen und Arbeitsausfälle verkraften. „Dafür möchte ich mich bei allen bedanken. Es war für alle nicht einfach“, fügt die Fachdienstleiterin hinzu.

Die Gefahren der Pandemie seien indes bei Weitem nicht beseitigt. Derzeit steigen die Zahlen wieder. „Ich bin froh, dass wir durch die verlässliche Kindertagesbetreuung wieder mehr Normalität in den beruflichen und häuslichen Alltag bringen konnten“, sagt Häupl. Es sei besonders wichtig, Kitas und Schulen offen zu halten. Jeder Einzelne könne mit seinem Verhalten auch dazu beitragen, meint die Fachbereichsleiterin.

Von Heidi Rabenhorst