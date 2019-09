So beteiligen sich Gehrdener Oberschüler am Weltkindertag in Hannover

Gehrden

Jasmin, Florentine und Celine lassen sich nicht stören. Die drei Sechstklässlerinnen der Oberschule knüpfen konzentriert Freundschaftbänder. „Wenn man die Technik erst mal beherrscht, dann geht es total einfach“, sagt die zwölfjährige Florentine. Der achtjährige Louis von der Grundschule Am Castrum ist ebenfalls dabei; er macht ein schwarzes Bändchen. „Es ist schwierig, aber ich bekomme es hin“, sagt der Drittklässler. Freundschaftsbänder, aber auch bemalte Steine und Buttons werden die Schüler am Freitag beim Weltkindertag am Maschsee verteilen.

Die Bänder sind sichtbare Ergebnisse der Projekttage an der Oberschule. Die etwa 160 Jungen und Mädchen der Jahrgänge fünf und sechs haben sich dabei mit dem Thema Kinderrechte beschäftigt. „Wir haben verschiedene Themen erarbeitet“, erzählt Lehrerin Sabine Sievers. Der Hintergrund: 2019 ist Kinderrechtsjahr. Seit genau 30 Jahren garantiert die UN-Konvention allen Mädchen und Jungen unter anderem das Recht, ernst genommen und beteiligt zu werden.

Die Schüler seien zunächst in einem theoretischen Teil über Kinderrechte informiert worden, anschließend folgten die praktischen Aufgaben. Eine Gruppe hat einen Fragebogen mit dem Titel „Wie geht es Kindern in Gehrden?“ erstellt und ihn an Grundschüler verteilt. Andere Schüler haben Videos gedreht und Plakate gemalt. Darüber hinaus haben sie Spiele aus aller Welt mit einfachen Mitteln wie Murmeln, Leder oder Steinen gespielt. „Dazu gehört beispielsweise auch Fußball mit einer Dose“, berichtet Sievers.

Auch Kinderarbeit ist Thema

„Eines unserer Ziele ist es auch, dass die Schüler Kinderarbeit nachempfinden können“, sagt Sievers. Praktisch sah das so aus, dass die Kinder unter anderem Stoffe färbten sowie knüpften und webten.

Die elfjährige Fatemeh war sehr angetan von dem Projekt. „Es ist interessant, zu erfahren, welche Rechte Kinder haben“, sagt sie. Das findet auch Jasmin. „Es ist spannend, etwas über das Leben von Kindern in anderen Ländern zu erfahren, denen es nicht so gut geht wie uns“, sagt die Elfjährige. Emelie wiederum hat gelernt, wie wichtig Kinderrechte seien.

Eigener Stand beim Weltkindertag am Maschsee

Die Projekttage münden nun im Weltkindertag in Hannover, der am Freitag, 20. September, unter dem Motto „Gemeinsam für eine gesunde Welt“ stattfindet. Dorthin reisen die Fünft- und Sechstklässler, auch fünf Klassen der Grundschule Am Castrum fahren in die Landeshauptstadt. Am Nordufer des Maschsees hat die Oberschule einen eigenen Stand. „Wir wollen dort die Ergebnisse der Projekttage präsentieren, über Kinderrechte aufklären und anderen Kindern eine Freude machen“, sagt Sievers. Neben den kleinen selbst gebastelten Geschenken wird es zahlreiche Mitmachaktionen geben.

Zum Weltkindertag hat die Oberschule eine besondere Beziehung. Zum einen sitzt die didaktische Leiterin Anke Berlin im Vorstand des Vereins Weltkindertag Hannover, zum anderen hatte die Gehrdener Schule vor drei Jahren die Patenschaft der Großveranstaltung übernommen. Jährlich kommen etwa 6000 Kinder, die zuvor Geld für Förder- und Hilfsprojekte gesammelt haben, nach Hannover und umwandern im Klassenverband den Maschsee. Partnerschule ist dieses Mal die Albert-Einstein-Schule Laatzen.

