Wegen Corona: Gymnasium verschiebt Tag der offenen Tür

Gehrden

„Wir haben keinen Coronafall im Haus, möchten aber, dass sich niemand unsicher fühlt“, sagt Christian Steinert als ständiger Vertreter des Schulleiters am Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG). Seinen ursprünglich für Freitag, 20. März, angekündigten Tag der offenen Tür hat das MCG deshalb um einen Monat verschoben. Neuer Termin ist Freitag, 24. April.

Mit der am Dienstag von der Region angeordneten Schließung der Kita Nedderntor, wo ein Kind betreut wurde, das engen Kontakt zu einem nachweislich mit Corona Infizierten aus Hamburg hatte, habe die Verschiebung nichts zu tun, betont Steinert: „Das haben wir vorher entschieden.“ Gleichwohl sei klar, dass das Virus in der Region angekommen sei. Bis Dienstag wurden in der Stadt und dem Umland von Hannover 14 nachweislich Infizierte bekannt.

Die Terminabsage am MCG sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, sagt Steinert. Üblicherweise kommen beim Tag der offenen Tür über den Tag verteilt bis zu 700 Schüler, Eltern und Lehrkräfte zusammen.

Von Astrid Köhler