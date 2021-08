Gehrden/Redderse

Eigentlich gibt es eine konkrete Zusage: bis 2024 soll Redderse an das Galsfasernetz angeschlossen sein. Das zumindest hat das Telekommunikationsunternehmen htp versprochen.

Bei einem Treffen im Rathaus lautete die Kernaussage des Unternehmens, dass Ditterke bis Ende 2022 angeschlossen werden solle, wenn eine Vorvermarktungsquote von 55 Prozent erreicht werde. Beim Ausbau will htp die aktuelle Sanierung der B65 in Ditterke nutzen und Leerrohre in die Erde bringen. Redderse hingegen könne nach Aussagen von htp erst bei einer Vorvermarktungsquote von 70 Prozent wirtschaftlich an das Glasfasernetz angeschlossen werden; der Ausbau würde Ende 2023 beziehungsweise Anfang 2024 erfolgen, wenn der Nachbardort Degersen erschlossen ist. Von dort sollen dann die Leitung bis Redderse verlegt werden.

Die CDU Gehrden ist damit allerdings keineswegs einverstanden. Sie hält die Pläne und den aktuellen Zustand für die Bürgerinnen und Bürger in Redderse, für unhaltbar. Stadtverbandsvorsitzender Thomas Spieker und Manuel Große, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Redderse erklären dazu: „Offenbar wird völlig aus den Augen verloren, dass schnelles Internet für alle Bürgerinnen und Bürger in jeder Ortschaft Gehrdens mittlerweile ein existenzielles Grundbedürfnis ist.“

CDU erinnert an Eilantrag

Der Eilantrag der CDU-Stadtratsfraktion vom Mai, der Ende Juni einstimmig vom Rat der Stadt angenommen wurde, sah anderes vor. Im Kern sollte die Stadt Gehrden veranlassen, dass die bis dato nicht komplett eingeplanten Ortschaften, wozu Redderse, Ditterke und Everloh gehörten, für das „Förderprogramm des Bundes für den Breitbandausbau in Grauen Flecken“ anzumelden und das notwendige Geld in den Haushalt einzustellen.

Die Voraussetzungen dafür sind aus Sicht der Union erfüllt. Bereits ein kurzer Blick auf die Homepage des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur verrate, dass „alle Anschlüsse, denen im Download weniger als 100 Mbit/s zuverlässig zur Verfügung stehen förderfähig“ seien. „Anträge können seit dem 26. April 2021 gestellt werden“, so die CDU. Förderanträge zur Unterstützung des Gigabitausbaus können im Graue-Flecken-Förderprogramm von Kommunen, Landkreisen, kommunalen Zweckverbänden, anderen kommunalen Gebietskörperschaften, sowie Unternehmen in ausschließlich öffentlicher Trägerschaft gestellt werden. Nun verweise die Stadt immer wieder darauf, dass das Land Niedersachsen die notwendigen Förderrichtlinien noch nicht erlassen habe.

Stadt soll selbst Antrag einreichen

Wenn das stimme, würde das nach Ansicht der CDU die Stadt Gehrden nicht daran hindern, zur Not selbständig und ohne Mitwirkung der Region einen Förderantrag für die Bundesmittel zu stellen. Dann wären zumindest die 50-Prozent-Förderung sicher und man müsse sich über die anderen 50 Prozent unterhalten. „Wenn diese aber dazu führt, dass in Redderse auch bis Ende 2022 Glasfaser zur Verfügung steht, dann wäre das angesichts der katastrophalen Versorgung mit Internet und Festnetzanschlüssen durchaus eine gangbare und gerechtfertigte Lösung, wenn die Stadt Gehrden die restlichen 50 Prozent zahlt“, meint die CDU. In diesem Zusammenhang erinnere sie daran, dass es in Redderse mehrere Haushalte gibt, die über gar kein Telefon- und Internetanschluss verfügten.

Wenn die Stadt Gehrden sich weiterhin auf dem Standpunkt der aktuell fehlenden Fördermöglichkeiten seitens des Landes stelle, bietet die CDU an, dass der Staatssekretär Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, Stefan Muhle, zu einem Runden Tisch nach Gehrden komme. „An dem können dann gern Bürgermeister Cord Mittendorf sowie Vertreter der Verwaltung und von htp teilnehmen“, sagen Spieker und Große. Muhle hatte sich im Mai selbst in Redderse ein Bild gemacht. Damals hatte er auf die Förderprogramme hingewiesen.

Von Dirk Wirausky