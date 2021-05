Lenthe

Wenn es um das Thema Glasfaser geht, ist Lenthe vorbildlich. Denn damit sich der Ausbau lohnt, hat das Telekommunikationsunternehmen HTP gefordert, dass bis zum 21. Mai mindestens 40 Prozent der Haushalte in einem Ort einen entsprechenden Vertrag unterzeichnen. In Lenthe sind es sogar 70 Prozent.

Ist damit alles in trockenen Tüchern? Nicht ganz. Denn es gibt in dem Gehrdener Ortsteil ein Problem: In das Neubaugebiet Im Wehrkampe können keine Anschlüsse verlegt werden, weil die Häuser erst gebaut werden müssen.

Der Glasfaserausbau soll noch in diesem Jahr beginnen. Die Vorbereitungen dafür werden zurzeit getroffen. HTP bereitet nun den Tiefbau für Lenthe und Northen vor. Auch dort wurde die 40-Prozent-Marke geknackt. Seit einigen Tagen werden die Oberflächen für die Glasfasertrassen mithilfe einer Drohne aufgenommen. Ende des Jahres wird Avacon Connect die Leitungen verlegen.

Was wird aus den neuen Hauseigentümern?

Es geht also zügig voran. Zu zügig für die 17 Grundstückseigentümer im neuen Baugebiet Im Wehrkampe. Dort sind die Flächen zwar verkauft, aber nicht vor dem nächsten Jahr werden auch Häuser am Lenther Ortsrand stehen. Der Lenther Jürgen Scholz vom HTP-Vertriebspartner Best Com, der den Ausbau im Dorf betreut, spricht von zwei unterschiedlichen Projekten. „Wir verlegen Anschlüsse zu den bereits bestehenden Häuser und dann haben wir noch das Neubaugebiet“, sagte er am Dienstagabend, 4. Mai, in der Ortsratssitzung. Aber die Zeit drängt. „Die Planungen müssen jetzt erfolgen“, sagte er. Die Schwierigkeit sei aber, dass niemand weiß, was im Neubaugebiet steht. Scholz geht aktuell davon aus, dass der Glasfaserausbau dort ein separates Projekt werde, das erst 2024 umgesetzt werden könne.

Im Wehrkampe heißt das Neubaugebiet am Lenther Ortsrand. Die Erschließungsarbeiten sind abgeschlossen. 17 Häuser werden dort gebaut, allerdings erst nachdem der Glasfaserausbau im Ort abgeschlossen ist. Quelle: Dirk Wirausky

Vorab sollen aber zumindest die Voraussetzungen bereits jetzt geschaffen werden. „Wir müssen alle Käufer zusammenbringen und Vorverträge abschließen“, so Scholz. Viel Zeit ist nicht mehr. Am 21. Mai endet die sogenannte Aktionsphase, in der die Glasfaserhausanschlüsse kostenlos sind. „Wir müssen die Interessenten auf jeden Fall bis dahin aufnehmen“, sagte er.

Informationstreffen am 20. Mai

Jakob von Richthofen schlug vor, dass beim Bau der neuen Häuser bereits die später notwendigen Leerrohre verlegt werden müssten. „Das erleichtert den Anschluss“, sagte das CDU-Ortsratsmitglied. Der Ortsrat will helfen. Am 20. Mai wird es unter anderem deshalb eine Informationsveranstaltung im Schafstall auf dem Untergut geben. „Dort wollen wir aufklären“, sagte Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling (SPD) – auch über die geforderte klimaneutrale und energieeffiziente Bauweise.

Er hoffe, dass bis 21. Mai auch die neuen Hausbesitzer noch eine Chance bekommen, zumindest einen Vertrag zu den aktuellen und günstigen Konditionen abschließen zu können. Das wiederum liegt vermutlich auch am Entgegenkommen von HTP. Bislang hat das Unternehmen nämlich deutlich gemacht: Ist die Frist am 21. Mai abgelaufen, würden keine weiteren Aufträge zu den aktuellen Bedingungen mehr angenommen. Ein späterer Einbau werde deutlich teurer.

Von Dirk Wirausky