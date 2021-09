SV Gehrden startet eigene Vereins-App für das Smartphone

Gehrden

Im kleinen Rahmen hat die Jahresversammlung des SV Gehrden im Sportcenter erstmals wieder in Präsenz stattgefunden. „Es ist schön, euch nach so langer Zeit wiederzusehen“, begrüßte der alte und neue Vorstandssprecher Rolf Meyer die Gäste. Akribisch genau hatte Andrea Hoefener von der Geschäftsstelle die 3-G-Regel beim Einlass kontrolliert.

Corona ist auch am Gehrdener Sportverein nicht spurlos vorübergegangen. „Natürlich hatten auch wir zahlreiche Austritte. Allerdings sind uns die Mitglieder nicht scharenweise davon gelaufen“, so Meyer. Viele Austritte habe es unter anderem gegeben, weil der Schwimmsparte wegen der Schließung des Hallenbades die Trainingsmöglichkeiten fehlten. Zählte der Verein im Jahr 2019 noch 2176 Mitglieder, waren es im darauffolgenden Jahr noch 1995. „Nun geht es aufwärts, wir haben jetzt schon wieder 2025 Mitglieder“, sagte Helmut Wettig vom Ressort Verwaltung. Hoffnung macht die Neueröffnung des Hallenbades. „Die Schwimmsparte hat sich neu aufgestellt und es sollen zwei Gruppen bereits am Dienstag mit dem Training beginnen“, sagte Wettig.

Schwimmsparte beginnt wieder mit dem Training

Wettig selbst ist in der Corona-Zeit nicht ganz untätig gewesen: Auf seine Initiative hin hat der SVG jetzt eine eigene Vereins-App, die im Juni an den Start gegangen ist: „Momentan gibt es schon 200 Nutzer“, sagt er. Mit der App erreiche man alle Interessengruppen, so Wettig. Aktive und passive Mitglieder, Übungsleiter und Verantwortliche würden schnell über Neuigkeiten, Veranstaltungen und Ergebnisse informiert. „Informationen und Bilder können per Push-Nachrichten in Echtzeit auf das Smartphone versendet werden“, sagte Wettig.

Auch der direkte Austausch im Chat sei möglich. Aufgelistet sind alle Abteilungen mit den Spartenleitern, unter „News“ finden Nutzer die neuesten Nachrichten. Termine und Platzbelegungen. Angeklickt werden können auch die Ansprechpartner mit ihren Kontaktdaten. „Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich als Fan-Reporter zu betätigen“, so Wettig.

Der Vorstand wurde im Amt bestätigt (von links): Helmut Wettig, Franziska Hübner, Rolf Meyer und Manfred Hennen. Quelle: Heidi Rabenhorst

Für Ratefüchse gibt es sogar ein Quiz mit verschiedenen Kategorien: Allgemeinwissen, Fußball und Korbball stehen zur Wahl. Gesponsert wurde die App, die sowohl im Apple Store als auch bei Google Play zur Verfügung steht, vom DOSB, dem Deutschen Olympischen Sportbund. Finanzielle Unterstützung gab es zudem von der Sparkasse Hannover. Die App ist auch für Nichtmitglieder kostenlos nutzbar.

Ehrungen für kleines Oktoberfest geplant

Auf der Tagesordnung standen zwar auch Wahlen, diese brachten jedoch keine Veränderungen mit sich: Im Amt bestätigt wurden sowohl Vorstandssprecher Rolf Meyer für das Ressort Sport als auch Helmut Wettig für die Verwaltung, Manfred Hennen für die Finanzen und Franziska Hübner als Jugendwartin. Einstimmig wurde Malte Losert als beratendes Mitglied für den Bereich Projekte wiedergewählt.

Ehrungen gab es an dem Abend keine. Die Versammlung sollte entzerrt werden. „Sie finden am 9. Oktober im Anschluss an das Sponsorentreffen statt“, sagte Rolf Meyer. Den Rahmen bilde ein kleines Oktoberfest mit musikalischer Untermalung. Viel Beifall gab es für Meyers Ankündigung, das Tennisheim sowie die Außenanlage des SVG bei Bedarf für eine Hortbetreuung zur Verfügung zu stellen.

Von Heidi Rabenhorst