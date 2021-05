Gehrden

Es ist keine große Überraschung: Mit Henning Harter als Spitzenkandidat zieht die SPD in den Kommunalwahlkampf. Die Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins hat am vergangenen Freitagabend coronakonform die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum Stadtrat aufgestellt.

„Kontinuität ist in diesen schwierigen Zeiten wichtig“, sind sich Henning Harter und Kai Stahn, stellvertretender Vorsitzender der SPD Gehrden, einig. Um sowohl die Kernstadt als auch die Ortsteile weiterhin zum Wohl ihrer Einwohnerinnen und Einwohner entwickeln zu können, werde die SPD auch künftig versuchen, bei allen demokratischen Parteien im Rat der Stadt Gehrden Mehrheiten für ihre Projekte und Anliegen zu finden – „auch wenn dies zum Ende der jetzigen Wahlperiode alles andere als leicht gewesen ist“, sagt Henning Harter. Dazu fügt er die Worte eines ehemaligen Vorsitzenden der SPD im Bund an: „Opposition ist Mist.“ Derzeit wird das Wahlprogramm von drei Fachgruppen erarbeitet und soll bis Anfang Juli in der Endfassung vorliegen. Bei den Kommunalwahlen 2016 erhielt die SPD 29,2 Prozent der abgegebenen Stimmen und landete damit knapp hinter der CDU (33,4 Prozent).

Seit 2006 führt Harter die Fraktion an

Henning Harter steht seit der Kommunalwahl im Herbst 2006 an der Spitze der SPD-Ratsfraktion. Die SPD Gehrden geht das vierte Mal mit ihm als Spitzenkandidat in den Wahlkampf. Übrigens: Kein Kandidat für den Rat sammelte vor fünf Jahren so viele Stimmen wie Harter - nämlich 1103.

Auf der Wahlliste für den Rat der Stadt Gehrden stehen 15 Frauen und Männer. Neben Spitzenkandidat Henning Harter bewerben sich Sylvie Müller, Michael Passior, Rolf Meyer, Holger Struß, Stefan Ochsenfahrt, Andreas Reichl, Brigitte Ermerling, Peter Nispel, Kevin Michel, Luca Dirk Loske, Burkhardt Hennicke, Jens Geumann, Lothar Nettelmann und Walter Dehn.

Gleichzeitig werden am 12. September auch die Ortsräte neu gewählt. Für einen Platz im Ortsrat Lemmie kandidieren Burkhardt Hennicke und Peter Nispel. Die SPD-Farben im Levester Ortsrat wollen Michael Passior, Theresa Plath, Hans-Joachim Röver und Anne Dobièy vertreten. In den Ortsrat Northen wollen Friedhelm Meier, Susanne Wiets, Michael Wille, Patricia Unger, Tobias Reichl, Sandy Meibert, Tobias Witt und Monika Amlinger. Für den Ortsrat Lenthe bewerben sich Jürgen Ermerling, Sylvie Müller, Susanne Schmaljohann, Holger Struß, Detlef Kersten und Brigitte Ermerling. In Northen mit Friedhelm Meier, in Leveste mit Michael Passior und in Lenthe mit Jürgen Ermerling stellt die SPD aktuell drei Ortsbürgermeister.

Von Dirk Wirausky