Gehrden/Lemmie

Große Betroffenheit bei Gehrdens Sozialdemokraten: Peter Nispel, ihr Kandidat für den Rat der Stadt und der stellvertretende Ortsbürgermeister von Lemmie, ist im Alter von nur 59 Jahren völlig unerwartet gestorben. „Mit Bestürzung haben wir heute die Nachricht vom Ableben unseres Genossen Peter Nispel erhalten“, teilte die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Sylvie Müller mit.

Als SPD-Ortratsmitglied und stellvertretender Ortsbürgermeister sei er in Lemmie aktiv gewesen und habe mit viel Einsatz die Belange des Dorfes vorangetrieben. Nach mehr als 18 Jahren Mitgliedschaft in der SPD wollte er diesen Einsatz nun auch im nächsten Stadtrat einbringen.

Nispel hat in jüngster Vergangenheit mit großem Engagement zahlreiche Projekte in Lemmie umgesetzt und hatte darüber hinaus noch eine Vielzahl an Ideen. Unter anderem wollte der Diplomingenieur eine Windkraftanlage in der Feldmark zwischen Lemmie, Weetzen und Gehrden verwirklichen. Peter Nispel hinterlässt eine Ehefrau und vier Kinder.

Von Dirk Wirausky