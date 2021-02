Gehrden

Man könnte gehässig sein: Die Forderung des Gehrdener Jugendparlamentes, dass die Buslinie 500 bis zum S-Bahnhof nach Weetzen verlängert wird, haben die Regionsvertreter regelrecht weggelächelt. Die Jugendlichen hatten im September vergangenen Jahres fast 2000 Unterschriften gesammelt. Damit wollten sie die Region darauf hinweisen, dass es in Gehrden ein großes öffentliches Interesse daran gibt, dass die Busse der sogenannten Sprint-H-Linie 500 bis zum S-Bahnhof in Weetzen fahren. Vertreter des Jugendparlaments hatten die Sammlung im Verkehrsausschuss der Region übergeben. „Dort ist das auch freundlich und wohlwollend zur Kenntnis genommen worden“, sagt Jugendbürgermeister Niclas Hischke. Und es habe das Versprechen gegeben, die Unterschriften und den Wunsch an die zuständigen Stellen weiterzuleiten.

Jugendliche wollen nicht locker lassen

Doch das war es auch schon. Passiert sei seitdem nichts, erzählt Hischke. „Es hat bislang überhaupt keine Reaktion gegeben“, sagt er verärgert. Auch Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz habe auf seine E-Mail bislang nicht reagiert. Locker lassen wollen die Jugendlichen nicht. „Das sind wir den 1800 Unterzeichnern schuldig“, sagt er. Erneut wollen sie deshalb bei Franz und den Vertretern des Verkehrsausschusses nachfragen, wie eigentlich der aktuelle Sachstand sei und ob der Antrag des Jugendparlaments behandelt werde. „Das Thema ist uns und vielen Gehrdenern wichtig“, betont Hischke. Gerade am Wochenende, in den Nebenverkehrszeiten und den Abendstunden sei eine zuverlässige und regelmäßige Anbindung an die S-Bahn wichtig, sagt er.

Yasmina Fergin und Jugendbürgermeister Niclas Hischke vom Jugendparlament Gehrden haben im September Unterschriften für die Erweiterung der Buslinie 500 nach Weetzen gesammelt. Quelle: Jugendparlament Gehrden (Archiv)

Die Diskussion um eine Verlängerung der Linie 500 bis nach Weetzen wird seit Monaten geführt. Die Grünen betonen in diesem Zusammenhang noch einmal, dass es nicht um eine neue Linie oder Ausweitung der Linie 500, sondern lediglich um die Verlegung der Endhaltestelle vom Schwesternhaus in Gehrden nach Weetzen zum Bahnhof gehe. Die Verlängerung der Buslinie 500 nach Weetzen soll im Linienverlauf von der Haltestelle Beethovenring direkt zur Westseite des Bahnhofes Weetzen geführt werden und nicht über die Haltestelle Schwesternhaus. Dort würden zudem nur wenige Fahrgäste ein- und aussteigen.

Grüne bezweifeln Kostenberechnung

Und die von der Regionsverwaltung genannten Kosten von 450.000 Euro bei einem Zehn-Minuten-Takt (sechs Busse stündlich nach Weetzen) und 250.000 Euro bei einem 20-Minuten-Takt (drei Busse stündlich nach Weetzen) seien auf der Grundlage ermittelt worden, dass die Busse diese Haltestelle am Klinikum anfahren. Nach Ansicht der Grünen ist das aber nicht nötig. Von der Region sei nie erklärt worden, wie die Auswirkungen auf die Bus-Umlaufplanung seien, wenn der Umweg zum Schwesternhaus nicht gefahren werde. In diesem Fall könnten aufgrund des geringen Zeitaufwandes die genannten Mehrkosten nicht auftreten, meinen die Grünen.

Bürgermeister ist verärgert

Die zuletzt geführten politischen Diskussionen haben Bürgermeister Cord Mittendorf verärgert. Er musste sich Vorwürfe der Untätigkeit gefallen lassen. „Wenn man mich freundlich fragt, dann setze ich mich weiterhin dafür ein – gern auch kraftvoll“, sagt Mittendorf. Fakt ist, dass die Region Hannover Herr des Verfahrens ist. Und wenn dort in der Regionsversammlung der Beschluss gefasst wurde, dass der 500er Bus unangetastet bleibe, dann werde es für die Stadt Gehrden schwer. Immerhin habe die Region zwei zusätzliche Fahrten für die Buslinie 522, die zwischen Gehrden und dem Bahnhof Weetzen verkehrt, ins Programm genommen. Allerdings passiert dies nur stündlich und nicht durchgängig den ganzen Tag. Zumal der letzte Bus der Linie 522 bereits um 18.15 Uhr von Weetzen in Richtung Burgberg startet.

Den Ist-Zustand möchte der Verwaltungschef aber nicht hinnehmen. „Nichts ist in Stein gemeißelt.“ Mittendorf berichtet davon, dass er sowohl Ulf-Birger Franz als auch Regionspräsident Hauke Jagau angeschrieben und nach Gehrden eingeladen hat. Bislang gab es zwar weder Antwort noch Termin, der Bürgermeister erhofft sich aber einen Fortschritt von einem persönlichen Treffen.

