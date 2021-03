Empelde

Seit mehr als 20 Jahren existiert eine Dauerausstellung zum niedersächsischen Kali- und Salzbergbau im Kellergeschoss des ehemaligen Betriebsgebäudes von Hansa. „Doch wir wollen uns weiterentwickeln. Ein Museum wird nie fertig“, sagt Otmar Haas.

Er ist der Vorsitzende des Vereins Niedersächsisches Museum für Kali- und Salzbergbau, der das in Empelde beheimatete Museum betreibt. In mehreren Schritten erhält das Museum nun eine auf mehrere Jahre angelegte Generalüberholung, zunächst mit einem sogenannten Lehrlingsprojekt.

Materialkosten werden durch Spenden gedeckt

„Über unseren Architekten Dieter Müller kamen wir in Kontakt mit der Firma Germerott, die uns angeboten hat, mit ihren Auszubildenden ohne Berechnung von Kosten zu helfen“, sagt Haas. Lehrlinge der in Gehrden beheimateten Firma sind aktuell dabei, im Kellergeschoss den Eingangsbereich des Museums zu einem repräsentativen Foyer umzubauen. „Dort könnte man, soweit es nach Corona wieder möglich ist, Veranstaltungen anbieten, Vorträge abhalten oder Gäste empfangen“, sagt Haas und betont, „dass das Museum als Eigenanteil nur die Materialkosten von rund 3000 Euro übernimmt, die wir durch Spenden der Mitglieder abdecken“. Dem Verein gehören momentan 85 Mitglieder an.

Daniel Lindner (von links), Peter Schaprian, Frank Fenselau, Frank Schubert, Otmar Haas und Dieter Müller freuen sich über das Lehrlingsprojekt. Quelle: Stephan Hartung

Derzeit sind die jungen Männer dabei, sogenannte Mineralfaserplatten in die Decken zu setzen. „Für unsere Lehrlinge ist das ein tolles Projekt. Sie führen ihre eigene Baustelle, lernen Verantwortung zu übernehmen und beschäftigen sich auch mit Material und Bautagebuch“, sagt Frank Fenselau, der Technische Geschäftsführer von Germerott. Das Unternehmen beschäftigt acht Auszubildende, vier davon sind seit rund zwei Wochen in Empelde im Einsatz. In den nächsten Tagen soll ihre Arbeit beendet sein. Dann rücken Maler an und streichen den neuen Eingangsbereich.

Umbauarbeiten werden in Abschnitten ausgeführt

„Das ist zweifelsohne unser größtes Projekt der vergangenen Jahre. Schließlich müssen wir groß denken, denn es geht um den Kali- und Salzbergbau in ganz Niedersachsen“, sagt Otmar Haas und vermutet, „dass wir 2024 fertig sein werden“. Grund für den langen Zeitrahmen: Das Museum soll während des Umbaus für das Publikum geöffnet bleiben – wenn das denn irgendwann wieder möglich ist. Daher erfolgen die einzelnen Abschnitte sukzessive, weil auch immer wieder Räume verschlossen bleiben müssen, um dort die Exponate zwischenzulagern.

Im Museum herrscht derzeit ein wenig Unordnung. Quelle: Stephan Hartung

Die Region Hannover fördert die Entwicklungsmaßnahme. Dazu gehören auch eine verstärkte Akzentuierung der einzelnen Themen rund um den Kali- und Salzbergbau, eine Verringerung der Ausstellungsstücke, verbesserte Verwendungen von Text- und Bildtafeln für Erklärungen, ein neues Beleuchtungskonzept, ein Besucherleitsystem mit Farben und Piktogrammen, eine verstärkte Nutzung von digitaler Präsentation – und noch vieles mehr. Mit dem ersten Schritt ist Haas zufrieden. „Die Azubis machen eine gute und saubere Arbeit“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Von Stephan Hartung