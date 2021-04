Gehrden

In Gehrden haben die Bündnisgrünen im Zusammenspiel mit der CDU und der AfD den Bau eines neuen Regiobus-Betriebshofes verhindert. Nun wird das Depot in Ronnenberg gebaut; sehr zur Freude der Gehrdener Grünen.

„Wir begrüßen die Entscheidung der Region, den neuen Betriebshof der Regiobus am S-Bahnhof Weetzen anzusiedeln“, sagt der Fraktionsvorsitzende Heinz Strassmann. Damit folge die Region auch der Argumentationslinie der Gehrdener Grünen.

„Es entsteht ein leistungsfähiges ÖPNV-Netz“

Im Sinne einer mobilitätspolitisch und infrastrukturell sinnvollen Entwicklung in der südlichen Region sei der Standort für den Betriebshof auf der Fläche am S-Bahnhof Weetzen die einzig richtige Entscheidung. „So entsteht dort ein leistungsfähiges ÖPNV-Drehkreuz, das auch künftig die vielfältigen Mobilitätsanforderungen in diesem Teil der Region ökonomisch und ökologisch sinnvoll bedient“, meint Strassmann.

Er erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die Bündnisgrünen sich schon immer für einen Standort in unmittelbarer Nähe zur Schiene ausgesprochen hätten. Es liege im ureigenen Anspruch grüner Verkehrspolitik, mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen. Das wiederum setze ein reibungsloses Zusammenspiel von Bus und Bahn voraus. „Und dieses gelingt idealerweise durch die Schaffung eines leistungsfähigen ÖPNV-Drehkreuzes am S-Bahnhof Weetzen“, sagt Strassmann.

Grüne wollen Anbindung der Linie 500

Das gelte auch für den Anschluss der Buslinie 500. „Durch einen gut durchdachten Fahrplan lassen sich auf diese Weise sowohl die Anbindung von Buslinien an diesen leistungsfähigen Bahnhof attraktiv gestalten, als auch die Anzahl und die Strecke an Leerfahrten sehr stark reduzieren“, meint der grüne Politiker.

Darüber hinaus bestehen in direkter Nähe zum Bahnhof Weetzen zwei Anbindungen an die gut ausgebaute B 217. Die Planung, im Bereich des Bahnhofs und der Park-and-Ride-Anlage weitere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und abschließbare Radboxen zu einzu­richten, sei ebenfalls ausdrücklich zu begrüßen. Der Betriebshof in Weetzen werde zu einem echten Leuchtturm, da Synergieeffekte auf allen Ebenen erzielt werden.

„Und nicht zuletzt steht nun auch den Gehrdener Gewerbetreibenden und anderen mittelständischen Betrieben das Gewerbegebiet wieder zur Verfügung“, so Strassmann.

Der neue Betriebshof von Regiobus soll an der Bröhnstraße bei Weetzen gebaut werden. Ursprünglich wollte das Verkehrsunternehmen das neue Busdepot im Osten des Gehrdener Stadtgebietes bauen. Doch daraus wurde nichts, weil eine Mehrheit von CDU, Grünen und AfD das Millionenprojekt im Oktober vergangenen Jahres ablehnte. Die Begründung: Einheimische Betriebe könnten sich nicht erweitern, weil Regiobus die gesamte Gewerbefläche blockiere; zudem fehle ein schlüssiges Verkehrskonzept.

Von Dirk Wirausky