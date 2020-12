Redderse/Lenthe

Einfallsreichtum statt Resignation, Lichterglanz trotz aller Kontaktbeschränkungen: In den Gehrdener Ortschaften Redderse und Lenthe soll trotz des Corona-Teil-Lockdowns in der Adventszeit niemand auf eine besinnliche Atmosphäre entlang der Straßen und Plätze verzichten. In beiden Dörfern ist es vor allem Lichterglanz, mit dem die Menschen in der Vorweihnachtszeit über fehlende Begegnungen hinweggetröstet werden sollen.

In Redderse haben am Sonnabend zahlreiche Dorfbewohner gleichzeitig ihre geschmückten Fenster zum Leuchten gebracht. In Lenthe soll ein großer Weihnachtsbaum zu Spaziergängen zum Dorfgemeinschaftshaus ermuntern.

Fensteraktion statt Laternenumzug

„Bei uns hat es überall wunderschön geleuchtet“, berichtet Sara Hohmann vom Deutschen Roten Kreuz ( DRK) in Redderse. Weil in dem Dorf der alljährliche Laternenumzug wegen der Corona- Pandemie ausgefallen war, hatten der DRK-Ortsverein und die Ortsfeuerwehr die Bewohner dazu aufgerufen, sich an der bundesweiten Initiative „Fensteraktion statt Laternenumzug“ zu beteiligen. „Damit möglichste viele Einwohner und Kinder an der Aktion teilnehmen, wurde vorher an jeden Haushalt ein Flyer verteilt“, sagt Hohmann.

Gegen 17 Uhr war es dann so weit: Wie Hohmann berichtet, hatten fast alle Dorfbewohner in ihren festlich geschmückten Fenstern leuchtende Laternen und Kerzen aufgestellt. „Die Dorfbewohner ließen Redderse leuchten“, sagt Hohmann. Was besonders schön gewesen sei: „Weil auch das Wetter mitspielte, war das halbe Dorf unterwegs, um bei einem Spaziergang durch den Ort die liebevoll hergerichteten Fenster und Hauseingänge zu bewundern.“ Für die Idee habe es großes Lob an die Feuerwehr und das DRK gegeben. „Es war schön mit anzusehen, dass die Redderser sich in der schwierigen Zeit gegenseitig ein Lächeln auf ihr Gesicht zaubern können“, sagt Hohmann.

In Lenthe ermuntert Weihnachtsbaum zu Spaziergängen

In Lenthe ist es der Ortsrat, der die Bewohner mit festlichem Lichterglanz in der Vorweihnachtszeit zu abendlichen Spaziergängen ermuntern will. „Wir bedauern es, in dieser angespannten Zeit auf gemeinsame Zusammenkünfte wie vor den offenen Adventsfenstern verzichten zu müssen“, sagt Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling. Der Ortsrat habe es sich trotzdem nicht nehmen lassen, wieder einen Weihnachtsbaum am Dorfgemeinschaftshaus (DGH) aufzustellen. „Dank einer Spende konnte in Lenthe eine geeignete Tanne gefällt und mithilfe der Gutsgemeinschaft zum DGH transportiert werden“, berichtet der Ortsbürgermeister.

Mitglieder des Ortsrates hätten den Baum dann geschmückt. Zwar müsse in diesem Jahr am Abend des 1. Dezembers das traditionelle Treffen am erleuchteten Baum ausfallen. „Als Symbol der beginnenden Vorweihnachtszeit wurden die Lichter aber am ersten Advent angezündet“, berichtet Ermerling. Der Ortsrat wünsche allen Dorfbewohnern trotz der Einschränkungen viel Freude mit dem Weihnachtsbaum.

Tannenbäume leuchten in Leveste

Auch in Leveste soll die Vorweihnachtszeit nicht einfach verstreichen. Anne Dobiéy, Mitglied des Ortsrates, hatte die Idee, an verschiedenen Standorten Tannenbäume im Dorf aufzustellen. Gesagt, getan. Der Vorschlag traf bei den Vereinen auf große Zustimmung. Patenschaften und das Schmücken der Tannen wurden von Vereinen und Einwohnern übernommen. Seit dem 1. Advent leuchten die Tannen an verschiedenen öffentlichen Stellen im Gehrdener Ortsteil. „Sie sollen die die Bürgerinnen und Bürger in Weihnachtsstimmung bringen“, sagt Ortsbürgermeister Michael Passior.

In Redderse brachten die Dorfbewohner ihre bunt geschmückten Fenster und Hauseingänge zum Leuchten. Quelle: privat

