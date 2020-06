Redderse: Alte Scheune soll neuen Baugrundstücken weichen

Redderse

Das kleiner Gehrdener Dorf Redderse soll weiter wachsen: Im Ortsrat hat die Stadt am Montagabend Pläne für eine sogenannte Verdichtung der Besiedlung in der Ortsmitte vorgestellt. Unter anderem soll auf einem Privatgrundstück zwischen der Straße An der Linde und der Ortsdurchfahrt in einem ersten Schritt eine alte Scheune abgerissen werden. Ein Kaufinteressent will dort drei Baugrundstücke anlegen und eine Lagerhalle errichten.

Um mit einem neuen Bebauungsplan auch in Zukunft im Osten des Dorfes weitere Möglichkeiten für eine Siedlungsverdichtung anzubieten, hatte die Stadt Gehrden bereits im vergangenen Jahr einen Beschluss für die Aufstellung des neuen Bebauungsplanes Redderse-Ost gefasst. Gemeinsam mit Nicole Leubert von der Stadtverwaltung war nun der beauftragte Stadtplaner Ivar Henckel in die Ortsratssitzung gekommen, um einen ersten Entwurf für ein mögliches Zukunftskonzept vorzustellen.

„Der südöstliche Bereich von Redderse ist eine Problemzone, weil dort zwei alte landwirtschaftliche Betriebe leerstehen und Gewerbe, aber auch Wohnen möglich ist“, nannte Henckel die Hintergründe der neuen Planungen. Seine Entwurf beinhaltet unter anderem einen möglichen Abriss der verfallenen Hofstellen. Dort könnten demnach bei einem Interesse der Grundstücksbesitzer auf einer freien Grünfläche an der Obernfeldstraße zwei weitere Baugrundstücke entstehen. Nördlich von diesem Standort wäre es nach Einschätzung des Stadtplaners möglich, auf dem Nachbargrundstück sechs weitere Einzel- oder Doppelhäuser zu errichten.

Die Stadt sieht gute Möglichkeiten, in Zukunft östlich der Ortsdurchfahrt den Siedlungsbereich mit zusätzlichen Baugrundstücken zu verdichten. Quelle: Ingo Rodriguez

Planung ist Angebot und schafft nur die Voraussetzungen

Die Stadtplanerin Leubert stellte jedoch klar, dass der neue Bebauungsplan nur Möglichkeiten und Angebote für die Zukunft schaffen soll. Konkret gebe es zunächst einmal nur einen Interessenten aus dem Ort, der im Südosten des Dorfes das Grundstück mit der verfallenen Scheune erwerben möchte, um dort neben einer bereits bestehenden Halle eine weitere Lagerhalle und ein Wohnhaus zu errichten. „Außerdem sollen die planerischen Voraussetzungen geschaffen werden, um dort später zwei weitere Baugrundstücke auf dem Areal zu entwickeln“, sagte Leubert.

Im Südosten von Redderse könnten in Zukunft an drei verschiedenen Standorten neue Baugrundstücke entstehen. Quelle: Stadt Gehrden

B-Plan-Entwurf wird nun öffentlich ausgelegt

Der Ortsrat stimmte in seiner Sitzung vor fast 20 Besuchern diesen Plänen zunächst einmal zu. Damit stellten die Bürgervertreter die Weichen, um den neuen Bebauungsplan Redderse-Ost noch in diesem Sommer öffentlich auszulegen. Laut Leubert soll nach der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange dann im Herbst ein finaler B-Plan-Entwurf vorgestellt werden.

Nach einem darauf folgenden Satzungsbeschluss wäre es laut Leubert für den Kaufinteressenten schon zu Beginn des nächsten Jahres möglich, mit den konkret gewünschten Bauarbeiten zu beginnen. Zum B-Plan gehört später auch ein von der Stadt geplanter Ausbau des Feldweges An der Linde zu einer öffentlichen Straße mit einem Wendehammer für Müllfahrzeuge.

Ortsrat will seine Änderungswünsche sammeln

Der Ortsrat will nun mit dem Beginn der öffentlichen Auslegung zunächst einmal seine Änderungswünsche und Anregungen bündeln – und dann bei der Stadtverwaltung einreichen. In der Sitzung äußerten die Mitglieder des Gremiums unter anderem Bedenken wegen zusätzlichen Oberflächenwassers durch die weitere Versiegelung der Standorte.

Von Ingo Rodriguez