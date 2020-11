Gehrden

Am Montagabend hat die Stadt Gehrden an der jüdischen Gedenktafel, die sich am Steinweg in einem Seitenstreifen der Fußgängerzone befindet, einen Kranz niedergelegt. Damit wurde, wie überall in Deutschland, am 9. November den Opfern der Reichspogromnacht des Jahres 1938 gedacht.

Für die Stadt übernahmen Bürgermeister Cord Mittendorf und sein Stellvertreter Henning Harter die Zeremonie. Das war es aber auch schon hinsichtlich der Tradition. Denn in Corona-Zeiten, vor allem aktuell während des Teil-Lockdowns, ist die Zeremonie keine solche mehr. „Es ist schade, dass wir das in diesem Jahr in solch kleinem Rahmen machen müssen“, sagte Mittendorf.

Keine Musik zu hören

In der Tat war es nur eine Mini-Andacht. Der Bürgermeister hielt keine Rede, nur fünf Menschen schauten zu, wie er mit Harter den Kranz platzierte und anschließend eine Schweigeminute abhielt. Für entsprechende Klänge hatten sonst Kirchenmusiker gesorgt, auch diese gewohnte Untermalung gab es dieses Mal nicht.

Das ist die jüdische Gedenktafel am Steinweg. Quelle: Stephan Hartung

„Gerade in der aktuellen Zeit ist es wichtig, dass man gegen Fremdenfeindlichkeit ein Zeichen setzt und solche Gedenkfeiern mit viel Publikum ausrichtet. Es stimmt mich traurig, dass es nun anders ist“, sagte der Bürgermeister. In den vergangenen Jahren erfolgte die Gedenkfeier zum 9. November an der Stelle, wo einst die jüdische Synagoge stand. Anschließend gingen alle Beteiligten zusammen ins Rathaus, führten Gespräche und schauten sich Dokumentationen und Lehrfilme zu den Themen Pogromnacht und Machtübernahme an. „Aber jetzt geht es um die Gesundheit, da müssen solche Traditionen zurückstehen“, sagte Mittendorf.

Gehrdener haben Zeichen gesetzt

Der Unterschied zu 2019 war besonders deutlich. „Damals waren sehr viele Leute da, weitaus mehr als sonst“, erinnerte sich Cord Mittendorf. Wenige Wochen vor der Gedenkfeier zum 9. November hatten Unbekannte Teile des Blätterrings angezündet. Außerdem verbrannten sie eine auf einem Zettel am Kranz angebrachte Solidaritätsbekundung mit allen Menschen jüdischen Glaubens. Für viele Gehrdener ging es daher einige Wochen später offenbar darum, ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen und in großen Massen an der Gedenkfeier teilzunehmen.

Zu Beginn der NS-Machtübernahme lebten nur noch zwölf Juden in Gehrden. Während des Novemberpogroms wurden Fenster und Einrichtung des ehemaligen Synagogengebäudes und eines jüdischen Geschäfts- und Wohnhauses zerstört; von einer Inbrandsetzung nahm man wegen der Nähe zu umliegenden Gebäuden wie Margarathenkirche und Rathaus vermutlich Abstand. Mindestens 17 gebürtige beziehungsweise länger in Gehrden wohnhafte jüdische Bürger wurden Opfer des Holocausts. Das ehemalige Synagogengebäude am Steinweg wurde 1979 abgebrochen; dort, wo heute Neubauten stehen, befindet sich eine Tafel mit der Inschrift „Zum Gedenken an die jüdischen Mitbürger und an die Synagoge, die hier stand – den Lebenden zur Mahnung“.

Neben der Gedenktafel erinnern noch der jüdische Friedhof am Gehrdener Berg mit etwa 75 Grabsteinen und zwei Stolpersteine an der Dammstraße an jüdisches Leben in Gehrden. Dort lebten einst Amalie Dammann (geb. Löwenstein) und ihr Sohn Ludwig; beide wurden Opfer der NS-Gewaltherrschaft.

