Vögel, Blumen und Schmetterlinge sollen bald die Zimmer des Pflegeheims Haus Gehrden zieren – als bunte Abwechslung in der Corona-Zeit. Die ehemalige Erzieherin Gabriele Römmert hat jetzt einen Aufruf an die Gehrdener Kinder gestartet und nimmt Bilder und Gebasteltes am Steintorfeld 8 entgegen.