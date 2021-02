Gehrden

Das Jugendparlament hat eine Fläche im Blick, auf der die seit Langem gewünschte Multifunktionsanlage angelegt werden könnte. Es handelt sich um ein etwa 1000 Quadratmeter großes Areal an der Levester Straße.

Eine Hürde, um das Projekt zu realisieren, scheint bereits übersprungen worden zu sein. Die Erbengemeinschaft, der die Fläche im Gehrdener Westen gehört, ist offenbar zum Verkauf bereit. Das signalisierte am Donnerstagabend Christa Traphagen, die Mitglied der Erbengemeinschaft ist. „Der Platz wäre ideal und groß genug für unsere Pläne“, sagt Jugendbürgermeister Niclas Hischke. Auch die Lage sei optimal. Aber er weiß, dass die Kommunalpolitiker einem Kauf des Grundstücks zustimmen müssen. „Wir hoffen auf politische Unterstützung“, sagt Hischke. Er wolle nun die Ratsmitglieder direkt ansprechen.

Spielpark plus Hallenneubau?

Eine Möglichkeit ist, den Spielpark gemeinsam mit dem Bau der geplanten neuen Großsporthalle umzusetzen. Zumindest hat die Verwaltung für das Hallenprojekt einen Standort in der Nähe der Kleingartenanlage an der Levester Straße im Visier. Dort gehören der Stadt bereits Flächen; der Grünstreifen für den Multifunktionsplatz liegt direkt daneben. Allerdings sei laut Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg noch keine Entscheidung getroffen worden. Die Politik hat die Stadt aufgefordert, Standorte für eine zweite Drei-Feld-Halle aufzuzeigen. „Die Suche ist noch nicht abgeschlossen“, sagt Middelberg.

Jugendliche wünschen sich einen Freitzeitbereich, auf dem sie sich sportlich betätigen, aber auch abends noch zusammensitzen können, ohne dort von der Polizei oder Anwohnern weggeschickt zu werden. Der Platz sollte nicht zu weit außerhalb und gut zu erreichen sein, ohne dass Anwohner gestört werden. Die Outdooranlage sollte zudem nicht an Öffnungszeiten gebunden sein.

Kritik äußerten die Jungparlamentarier an der Verwaltung. Generell wünschten sie sich seitens der Stadt, mehr in Planungen einbezogen zu werden, die auch die Jugendlichen betreffen, wie zum Beispiel den Bau der neuen Sporthalle. „Dazu fehlen uns aktuelle Informationen“, sagt Hischke.

Jungparlament will mehr Präsenz zeigen

Unabhängig davon haben die Mitglieder des Jugendparlaments beschlossen, nach Ende des Lockdowns wieder mehr Präsenz in der Öffentlichkeit zu zeigen. „Wenn der Jugendpavillon wieder normal öffnen darf, möchte das Jugendparlament mit Gleichaltrigen und auch Erwachsenen mehr ins Gespräch kommen“, sagt Hischke. So solle jeweils einen Donnerstag im Monat ein Mitglied des Jugendparlaments vor Ort als Ansprechpartner im Pavillon sein, um Rede und Antwort zu stehen. Derzeit sei das Gremium nur per Mail an jugendparlament-gehrden@jupagehrden.de für Anfragen zu erreichen.

Von Dirk Wirausky