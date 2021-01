Gehrden

Die Zeit der Klassenzimmer ist vorbei – zumindest fast und zumindest an der Oberschule (OBS) Gehrden. Im Mittelpunkt soll in Zukunft stehen, dass die Jahrgänge klassenübergreifend und projektorientiert arbeiten – und nicht mehr in homogenen Lerngruppen. Ein neues Raumkonzept soll die Grundlage dafür bieten.

Dafür sollen neue Lernräume geschaffen werden. Laut Schulleiter Carsten Huge gehe es geht darum, individuelle Gestaltungsräume zu entwickeln, die trotz einer geplanten Umgebung Freiflächen zum Lernen eröffnen. Es sollen größere Bereich angelegt werden, auf denen sich die unterschiedlichen Lerngruppen variabel je nach Thema und Lernphase organisieren können. Es entsteht ein Cluster mit Klassenzimmern und Lernlandschaft.

Schüler sollen selbstständig arbeiten

Die pädagogische Idee ist, dass die Schüler ein Oberthema erhalten, zu dem die verschiedenen Fächer Inhalte beisteuern. Sie können sich dabei aussuchen, wann sie welche Aufgabe und welches Fach bearbeiten wollen. Ihren täglichen Stundenplan erstellen sie sich dazu am Beginn des Tages. Jeder Schüler bringt sein eigenes iPad mit in den Unterricht, in welchem alle Inhalte gespeichert und bearbeitet werden können. Zudem besitzen die Schüler ständig Wlan-Zugang zur Internetrecherche und für sonstige Onlinemedien. Die Schüler können so in Kleingruppen, in Partner- oder Einzelarbeit weitestgehend selbstständig arbeiten, aber auch Kurse im Klassen- beziehungsweise Gruppenverband mit Frontalunterricht belegen.

Das bisherige Hindernis: Die Unterrichtsräume sind oft überfüllt, weil zu viele Schüler zur selben Zeit ein Fach belegen wollen. „Die typischen Klassenraumstrukturen lassen unseren hohen Grad an Individualisierung nur schwer zu“, sagt Schulleiter Carsten Huge. Digitaler Unterricht müsse aber genau das leisten. Er müsse individuell und flexibel gestaltbar sein. Die Struktur der Klassenräume verhindere darüber hinaus Gespräche an denen zwei Lehrer gleichzeitig beteiligt seien, da die Schüler in den anderen Räumen sich dann nicht beaufsichtigt fühlten. Sollten Schüler sich einmal in ihrem Team zurückziehen wollen, können sie dies teilweise nur auf den Flur, der jedoch nur in geringer Weise ein produktives Arbeitsklima unterstützt.

Große Flächen für große Gruppen

Durch das digitale Lernen sollen Lehrer und Schüler auswählen können, wo, wann und mit wem sie unterrichten oder lernen wollen. Dazu dient die große Fläche, wo Schulmöbel flexibel einsetzbar und verschiebbar sind, und wo gemeinsam in großen Gruppen aber genauso in Einzel- oder Partnerarbeit gelernt werden kann.

Auch Schränke werden nahezu überflüssig, da für den Großteil der Arbeiten die Schüler ohnehin nur ihr iPad nutzen. Notwendig sind vor allem Ablagen für Sporttasche, Rucksack, Brotdosen, Flaschen und Jacken im Eingangsbereich und kleinere Materialschränke beziehungsweise Bücherschränke oder Kommoden.

Eingerichtet wird auch ein zentraler Lehrer- und Gesprächsraum. Dieser sollte nach Vorstellung der OBS-Leitung möglichst verglast sein, um jederzeit den Schülern zu zeigen, dass jemand da ist, aber auch, dass sie jederzeit unter Aufsicht stehen. Die noch vorhandenen Klassenzimmer sollten von außen einsehbar sein – möglichst auch vom zentralen Anlaufraum aus.

Schüler sollen Eigeninitiative entwickeln

„Das Unterrichtskonzept der Oberschule verfolgt das Ziel, den Eigenanteil der Schüler am Unterrichtsgeschehen kontinuierlich zu vergrößern“, so Huge. Statt den Unterrichtsstoff passiv zu konsumieren, sollen die Schüler mehr Eigeninitiative entwickeln, indem sie Wege entdecken, für das jeweilige Unterrichtsthema relevantes Wissen zu recherchieren, zu verarbeiten und anschließend zu präsentieren.

Laut des städtischen Projektleiters Frank Becker-Sieckau sei der Stadt diese neue Konzept quasi vor die Füße gefallen. Bei der Sanierung sei festgestellt worden, dass die Innenwände der Klassenzimmer herausgerissen werden mussten – aus statischen Gründen. Es habe sich nicht mehr gelohnt, sie zu „ertüchtigen“, wie es im Fachjargon heißt. Deshalb: Raus damit und Platz schaffen. In Absprache mit der OBS sei deshalb möglich gewesen, das neue Raumprogramm, über das die Schule schon länger nachgedacht habe, umzusetzen, berichtet Becker-Sieckau.

Aktuell ist der Bauteil A mit Lehrerzimmer, Pausenhalle und offenen Lernflächen nahezu abgeschlossen. Anschließend folgt in der zweiten Bauphase der dreigeschossige Komplex an der Schulstraße, bevor der Bereich der gegenwärtigen Mensa umgestaltet werden soll. Becker-Sieckau rechnet damit, dass die Modernisierung der OBS Ende 2023 abgeschlossen ist.

