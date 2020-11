Gehrden

Mudi ist ehrlich. „Am Anfang fand ich das Projekt nicht sonderlich spannend und hatte keine richtige Lust dazu“, gesteht der Elfjährige. Mudi meint das Schulgartenprojekt an der Oberschule Gehrden. Gemeinsam mit 60 Kindern hegen und pflegen Schulsozialarbeiterin Frauke Bertram und Lehrer Arne Feldmann eine kleine Grünfläche an der Schule.

Und sie haben regelrecht Pionierarbeit geleistet. Die Fläche, auf der inzwischen das unterschiedlichste Gemüse wächst, musste zunächst hergerichtet werden. Dazu seien sogar Spitzhacken notwendig gewesen, sagt Feldmann. Doch die schweißtreibende Schufterei hat sich gelohnt. Inzwischen ist ein Gemüsegarten entstanden, der seit einem Jahr bestellt wird. Mehrmals in der Woche kommen die Schüler in ihren Garten.

Viele Gemüsesorten geerntet

Die elfjährige Johanna weiß noch genau, wie es anfangs war. Es mussten kleine Wege angelegt werden, dann wurden schmale Furchen gezogen, um das Gemüse auszusäen und Pflanzen in die Erde zu setzen. Herausgekommen ist ein reichhaltiges Angebot. Geerntet wurden Tomaten, Mais, Kartoffeln, Radieschen, Salate, Gurken, Mangold, Kohlrabi und Rote Beete, dazu wurde von einem benachbarten Apfelbaum das Obst gepflückt und zu Saft verarbeitet. Begleitet und unterstützt wird das Projekt von der GemüseAckerdemie. Sie ist ein ganzjähriges theorie- und praxisbasiertes Bildungsprogramm mit dem Ziel, die Wertschätzung von Lebensmitteln bei Kindern und Jugendlichen zu steigern.

Im September haben die Schüler gemeinsam mit Frauke Bertram Pflanzen in die Erde gesetzt. Quelle: Heidi Rabenhorst (Archiv)

„Uns war es wichtig, dass die Kinder lernen, wie Nahrung auf den Tisch kommt“, sagt Bertram. Genauso wichtig sei es auch, dass die Sechstklässler das Essen wertschätzen. Deshalb wurde das Gemüse nach der Ernte verarbeitet und daraus verschiedene Speisen zubereitet. Wie einen Schatz hätten die Schüler die vollen Gemüsekörbe gehütet, sagt Bertram schmunzelnd. Valeska ist jedenfalls begeistert. „Das war unglaublich lecker“, sagt die Elfjährige. Und auch Johannas Skepsis verflog schnell. „Ich wusste nicht, ob ich das überhaupt mag“, sagt sie. Doch inzwischen esse sie alles, außer Rote Beete.

Neue Mensa soll auf der Fläche gebaut werden

Eine große Sorge haben alle jungen Gärtner. Weil auf der Fläche die neue Mensa gebaut werden soll, muss aller Voraussicht nach auch der Schulgarten weichen. „Bedauerlich“, finden Bertram und Feldmann. Sie wollen aber solange weitermachen, bis die Bagger kommen. Und anschließend? „Legen wir Hochbeete an oder schauen nach einer anderen Fläche“, sagt Bertram. Auf eine andere Fläche hofft auch Feldmann. „Es wäre gut, wenn die Stadt uns dabei unterstützen könnte“, sagt der Pädagoge.

Denn eines steht für ihn fest: Das Projekt habe nur Gewinner. „Draußen in der Natur sein, lernen und dazu noch Spaß haben, ist eine ideale Kombination – besser geht es aus pädagogischer Sicht eigentlich nicht“, sagt Feldmann. Was ihn besonders freut: „Die Gartenarbeit hat das soziale Miteinander gefördert.“ Auch die anfängliche Zurückhaltung haben die jungen Schüler abgelegt. „Vor Insekten und Kleintieren haben sich manche geekelt, das ist vorbei“, sagt Feldmann. Inzwischen sei es für sie eher spannend, zu entdecken, was alles im Erdreich kreucht und fleucht.

Und Mudi? Der hat seine Meinung längst geändert. Die AG finde er inzwischen cool. Und: Erst habe er das geerntete Gemüse nicht kosten wollen, „doch inzwischen finde ich es voll lecker“.

Von Dirk Wirausky