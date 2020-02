Mit einer feierlichen Zeremonie ist die Karin Spichale in der Margarethenkirche in ihr neues Amt eingeführt worden. Die 48-Jährige ist künftig als Pastorin für Gehrden und Leveste zuständig. 16 Jahre war Spichale zuvor in Velber und Davenstedt tätig. In Gehrden will sie nun Neues zu wagen, ohne Altbewährtes aufzugeben.