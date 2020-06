Lenthe

Erstmals in der Geschichte Gehrdens werden in einem Neubaugebiet den Bauwilligen Vorgaben gemacht. Unter anderem müssen sie auf Gas und Öl verzichten; darüber hinaus müssen sie ihr Haus im KfW-55-Standard errichten. „Wir hatten von Beginn an vor, ein energieeffizientes Baugebiet zu entwickeln“, sagte Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling. Die Mindestanforderung, dass im KfW-55-Standard gebaut werden müsse, sei allen vermittelbar. Wer mehr wolle, könne dies auch machen.

Was ist ein KfW-Effizienzhaus? Der KfW-Effizienzhaus-Standard setzt sich aus zwei Kriterien zusammen: Wie hoch ist der Gesamt­energie­bedarf der Immobilie? Und wie gut ist die Wärme­dämmung der Gebäude­hülle? Die Werte 40, 40 plus und 55 definieren die unterschiedlichen KfW-Effizienz­haus-Standards. Je kleiner der Wert ist, desto geringer ist der Energie­bedarf der Immobilie. Dafür werden der jährliche Primärenergiebedarf sowie der Transmissionswärmeverlust gemessen. Der Primärenergiebedarf bezeichnet die Energiemenge, die im Laufe eines Jahres durchschnittlich für Heizen, Lüften und Warmwasserbereitung notwendig ist. Die Energiemenge, die eine beheizte Immobilie nach außen verliert, wird Transmissionswärmeverlust genannt. Der Jahresprimärenergiebedarf vom KfW-Effizienzhaus 55 beträgt lediglich 55 Prozent des Energiebedarfs eines vergleichbaren Neubaus. Dies resultiert aus einer sehr guten Wärmedämmung in Dach und Außenwänden sowie einer Dreifachverglasung bei Fenstern und Türen. Häuser mit dem Standard KfW 55 verfügen über eine thermische Solaranlage zur Heizungsunterstützung und Warmwassergewinnung. Ein Haus des Standards KfW 40 muss luftdicht sein und regenerative Energien nutzen. Dies kann eine Kombination aus Solaranlage, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Holzpellets sein. dw

Mehr will die grüne Ratsfraktion. Sie lehnte in der jüngsten Ratssitzung das Energiekonzept ab, weil es ihnen nicht weit genug ging. Sie wollten, dass ein KfW-40-Gebäudestandard vorgeschrieben wird. Die Grünen hatten zwar begrüßt, dass erstmals in einem Baugebiet Vorgaben gemacht werden, doch sie gehen ihnen nicht weit genug. „Wir sind auf dem richtigen Weg, aber wir brauchen für die Häuser einen KfW-40-Standard“, sagte Eva Kiene-Stengel. Es fehle das letzte Quäntchen, fügte ihr Parteikollege Heinz Strassmann an.

Anzeige

Mit Hilfe eines Baggers werden zurzeit im Baugebiet Im Wehrkampe vorsichtig Erdschichten abgetragen. Anschließend suchen die Archäologen nach Funden. Quelle: Dirk Wirausky

Weitere NP+ Artikel

Die anderen Fraktionen begrüßen dagegen die Mindestanforderungen an die künftigen Häuslebauer. Brigitte Ermerling ( SPD) sprach von einem angemessenen, vertretbaren und erklärbaren Konzept. „Es ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten“, sagte sie. Für den SPD-Fraktionsvorsitzenden Henning Harter hat das Energiekonzept sogar Vorbildcharakter in der Region. Es sei ein Leuchtturmprojekt. Eher etwas zurückhaltender war da schon Lutz Fengler ( FDP). „Es ist ein ambitioniertes Vorhaben“, sagte er. Er sei gespannt, wie es sich entwickele.

Ortsbürgermeister kritisierte Ratsgrüne

Ermerling hat wenig Verständnis für die Ablehnung des Konzepts von den Grünen. Er hält deren Aussagen im Rat für populistisch. Auch im Ortsrat sei über das Konzept gestritten worden, gibt Ermerling zu. „Doch sachlich und fair“, betont der Ortsbürgermeister. Es sei viel Überzeugungsarbeit nötig gewesen, doch letztlich hätten alle das Ergebnis mitgetragen. „Wir denken, das Konzept für das Baugebiet ist zukunftsorientiert und moderat.“

Auch Müller-Blanck folgt seinen Parteikollegen nicht. „Anstatt den Erfolg zu feiern, wird gemeckert“, meinte er. Er betrachte die Sache pragmatisch. „In der Politik müssen Kompromisse gefunden werden“, sagte er. „Es verwundert mich, dass die Ratsgrünen das Energiekonzept für das Neubaugebiet ablehnen“, sagte er. Was auch verwundert: Müller-Blanck ist selbst Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen.

Der Mehrpreis für eine bessere Dämmung bei einem KfW-40-Haus liege bei etwa 6000 Euro, erklärt Müller-Blanck. Er glaube, dass sich dieser Standard sowieso durchsetze. Deshalb müsse es aber nicht festgelegt werden.

430 Bewerber für 19 Bauplätze

430 Bewerber gibt es für die 19 Grundstücke. Ermerling hofft, dass noch vor den Ferien die Vergabe der Plätze beginnt. „Die Interessierten drängeln“, sagte er. Das Baugebiet umfasst insgesamt 2,7 Hektar mit etwa 40 Baugrundstücken. Es soll in zwei Abschnitten entwickelt werden. Zunächst werden auf einer Fläche von etwa 1,4 Hektar 19 Wohneinheiten entstehen. Die Umsetzung ist für Winter diesen Jahres, beziehungsweise Frühjahr 2021 vorgesehen.

Erdarbeiten: Die Archäologen bereiten die Fläche im Baugebiet Im Wehrkampe auf ihre Untersuchungen vor. Quelle: Dirk Wirausky

Aktuell sieht der Fläche aber eher aus, als ob ein großer Maulwurf gearbeitet hätte. Archäologen untersuchen den Bereich. Gefunden wurde noch nichts. Zurzeit wird das Areal sondiert. In zwei Wochen können die Experten eine erste Einschätzung abgeben.

Von Dirk Wirausky