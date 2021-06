Gehrden

In etwa eineinhalb Jahren soll für die Stadt Gehrden ein neues Mobilitätskonzept vorliegen – in komplett ausgearbeiteter Form inklusive einer Kurzbroschüre mit empfohlenen Änderungen. Das von der Stadt beauftragte Beratungsunternehmen Verkehrsconsult Dresden-Berlin (VCDB) hat am Dienstagabend im Verkehrsausschuss erste Pläne vorgestellt. Bevor die Verbesserungsvorschläge ausgearbeitet werden können, sind zunächst Zählungen, Befragungen und Beobachtungen geplant. Die für die Bürger wichtigste Nachricht ist: Sie sollen in Workshops und Lenkungskreisen mit eingebunden werden.

Datenerhebung hat bereits begonnen

Das Beratungsunternehmen analysiere bereits sehr mehreren Wochen die aktuelle Verkehrssituation, berichtete VCDB-Projektleiter Matthias Zöbisch im Ausschuss. Die Erkenntnisse über den Auto-, Lastwagen- und Lieferverkehr sollen ebenso als Grundlage für mögliche Veränderungen dienen wie die bisherige Situation und Infrastruktur für Fahrradfahrer, die Angebote des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie vorhandene Parkmöglichkeiten. „Wir sind zu Fuß, mit dem Auto und auch mit dem Fahrrad in Gehrden und den Ortschaften unterwegs, um Erfahrungen über die Strukturen zu sammeln – auch mit Zählungen und Videotechnik“, sagte Zöbisch.

Schon in Kürze wollen die Experten die Bevölkerung einbeziehen: Dann sollen per Zufallsprinzip bestimmte Haushalte aus allen Bevölkerungsschichten zu ihren Mobilitätsgewohnheiten befragt werden. „Anfang Juli geht es los“, sagte Zöbisch. Er versprach, auch derzeitige Ausnahmesituationen wie etwa die Baustelle an der Bundesstraße in Ditterke bei den Erhebungen zu berücksichtigen.

Interessengruppen sollen Vorschläge machen

Die Beratungsfirma legt Wert auf die Einbindung möglichst vieler Akteure. Nach der Datensammlung und Analyse schließt sich laut Projektleiter eine Arbeitsphase mit verschiedenen Beteiligungsformaten an. In drei Workshops sollen Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit bekommen, ihre Erfahrungen zu schildern und Vorschläge zu machen.

Außerdem ist ein Lenkungskreis mit Vertretern verschiedener Interessengruppen geplant – darunter der ADFC, Geschäftsleute, Senioren, Jugendliche, aber auch Kommunalpolitiker. Komplettiert werden die Beteiligungsformate durch regelmäßige Sitzungen einer Projektgruppe mit Vertretern der Stadtverwaltung. In sogenannten Experteninterviews sollen Ortsratsmitglieder oder auch Vertreter der Klinikums Robert Koch befragt werden. „Nach den Sommerferien findet die erste Bürgerbeteiligung statt“, kündigte Zöbisch an.

Drei neuralgische Punkte stehen unter Beobachtung

Bevor die Experten das Projekt im nächsten Jahr mit konkreten Vorschlägen abschließen, wollen sie einen besonderen Blick auf drei neuralgische Punkte werfen. Unter anderem soll die zurzeit ihrer Einschätzung nach unübersichtliche Verkehrssituation an der Steintorkreuzung sorgfältig überdacht werden. Ebenso wollen die Planer die Standorte rund um das Klinikum Robert Koch und entlang der Franzburger Straße auf mögliche Veränderungen überprüfen – auch vor dem Hintergrund des geplanten Klinikneubaus sowie der Parkplatz- und Raserproblematik. Der dritte Arbeitsschwerpunkt ist der wachsende Schulstandort an der Lange Feldstraße. Außerdem bestehe Handlungsbedarf bei den Angeboten für Fahrradfahrer, sagte Zöbisch.

Bei der Auftragsarbeit der Beratungsfirma handelt es sich zunächst einmal nur um Empfehlungen, wie die städtische Fachbereichsleiterin Sandra Dreier nach der Ausschusssitzung hervorhob. „Das Konzept muss erst noch vom Rat der Stadt beschlossen werden. Die einzelnen Vorschläge müssen außerdem mit den zuständigen Behörden jeweils auf ihre Umsetzbarkeit überprüft und abgestimmt werden“, betonte Dreier.

Von Ingo Rodriguez