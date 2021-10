In Gehrden, Leveste und Lemmie stehen jetzt insgesamt vier Mitfahrbänke. Von dort können Autofahrer wartende Dorfbewohner in den jeweiligen Nachbarort mitnehmen – freiwillig und kostenlos. Das Angebot soll nun mit Infoaktionen beworben werden.

Neue Mitfahrbänke: Autofahrer sollen Wartende in Nachbarort bringen

