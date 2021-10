Gehrden

Das nächste Konzert der Reihe „Weltklassik am Klavier“ im Bürgersaal des Rathauses der Stadt Gehrden findet am Sonntag, 10. Oktober, statt. Dann lädt Konzertpianistin Maya Ando ab 17.15 Uhr zu einer exquisiten, musikalisch abwechslungsreichen Reise vom Barock hin zur Romantik ein.

Ando, die 1987 im japanischen Shizuoka geboren wurde, fiel bereits als kleines Kind durch ihre musikalische Begabung auf. Eine Melodie, die sie nur einmal hörte, sang sie spielerisch sofort auswendig nach. Laut Veranstalter seien ihre Konzerte durch die gewählten Themenschwerpunkte außergewöhnlich und würden damit eine neue Facette in die klassische Musikwelt bringen. Dazu zählen auch Auftritte mit den Festival Strings Lucerne, der Nordwestdeutschen Philharmonie und Auftritte als Solo- und Kammermusikerin bei den Bayreuther Festspielen 2014.

Studium in Hannover

Ando hat zahlreiche Erfolge bei internationalen Wettbewerben erlangt, so unter anderem den ersten Preis beim Musikwettbewerb „Don Vincenzo Vitti“ (Italien) 2011 und den ersten Preis beim 22. internationalen Johannes Brahms Wettbewerb (Österreich). „Ihre künstlerische Persönlichkeit befähigt Maya Ando zu einer Kommunikation, die für das Publikum ein Erlebnis wird“, sagt der Musikkritiker Roland Krüger.

Bis 2012 studierte sie an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH). Zurzeit ist sie als Lehrbeauftragte für Klavier an der Hochschule für Musik in Detmold tätig. Ando tritt regelmäßig in Solokonzerten und Gesprächskonzerten auf. In Gehrden spielt die Japanerin Schumanns „Papillons“, Beethovens „Les Adieux“, Bachs „Chaconne d-Moll“ und die „Tannhäuser“-Ouvertüre von Liszt.

Es gilt die 3-G-Regel

Für den Konzertbesuch gilt die 3-G-Regel. Entsprechende Nachweise über Impfung, Genesung oder Test sind mitzubringen. Aufgrund der aktuellen Situation und dem damit verbundenen eingeschränkten Platzangebot empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung per E-Mail an info@weltklassik.de oder unter der Telefonnummer (0211) 9365090. Der Einlass beginnt um 16.30 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 25 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt.

Von Dirk Wirausky