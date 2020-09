Linke fordern S-Bahn-Anschluss für Gehrden.

Gehrden

Neu ist die Idee ja nicht, aber irgendwie immer wieder faszinierend: Ein Anschluss Gehrdens an das Stadtbahnnetz. Nun hat Ratsherr Dirk Tegmeyer von der Linkspartei das Thema erneut aufgegriffen. Er wünscht sich allerdings eine Verlängerung der S-Bahn bis Gehrden.

„Die Verkehrsanbindung von Gehrden nach Hannover ist nicht optimal sei“, sagt Tegtmeyer. Das könnte sich ändern lassen. Tegtmeyer verweist in diesem Zusammenhang auf den Nahverkehrsplan 2015; dort werde Gehrden als eines der nicht erschlossenen Gebiete mit Potenzial genannt. Der Linke wünscht sich deshalb, dass die Burgbergstadt an die S-Bahn angeschlossen werde.

Tegtmeyer hat auch schon eine genaue Vorstellung davon, wie die Strecke verlaufen könnte. Und zwar südlich der Bundesstraße 65 bis nach Wichtringhausen. Neue S-Bahn-Stationen könnten außer in Gehrden auch in Leveste und Großgoltern eingerichtet werden. „Es sind nur minimale Eingriffe in die bestehende Bebauung notwendig“, meint Tegtmeyer.

Die Stadt Gehrden könnte die Chancen für einer Realisierung eines Schienennetzanschlusses verbessern, wenn sie die dafür nötigen Flächen in der Bauleitplanung freihalte. Darüber hinaus solle sie die Region auffordern, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, um mögliche Streckenverläufe, die Kosten und die Finanzierungsmöglichkeiten zu ermitteln.

CDU will Anschluss an die Stadtbahn

Vor einem Jahr hatte auch die CDU laut über eine Anbindung Gehrdens an das Bahnnetz nachgedacht. Die Union hatte gefordert, dass sich Bürgermeister Cord Mittendorf mit aller Kraft bei der Region für einen Anschluss der Üstra-Stadtbahn bis in die Gehrdener Kernstadt stark mache.

Die Christdemokraten bezogen sich bei ihrem Vorstoß auf eine Untersuchung von Studenten der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) Hildesheim, die vor gut drei Jahren die Verkehrssituation im Gehrdener Stadtgebiet zum Inhalt hatte. Als ein Mangel Gehrdens gegenüber anderen Kommunen wurde dabei das Fehlen eines direkten Bahnanschlusses genannt. Gehrden dürfe sich nicht allein von Bussen abhängig machen, meinte die CDU. Eine Stadtbahn „würde die Attraktivität der Stadt bei Unternehmen und Pendlern erhöhen“.

Bereits 2013 hatte die Stadt zudem in einem unverbindlichen und visionären Ideenkatalog unter anderem die Verlängerung der Stadtbahn von Empelde nach Gehrden aufgeführt. Der Hintergrund des Verwaltungsvorschlags: Die Stadt soll auf lange Sicht ein gefragter Wohnort mit optimaler Verkehrsanbindung nach Hannover bleiben – dazu gehört auch ein Stadtbahnanschluss am Burgberg.

Diskussion um die Buslinie 500

Die Verlängerung der Bahn bis an den Burgberg ist der Region allerdings viel zu kostspielig. Bislang müssen die Gehrdener die Regiobus-Linie 500 nutzen, um nach Hannover zu kommen. Doch dieser Anschluss ist in jüngster Vergangenheit immer mehr in die Kritik geraten. Der sogenannte Sprint-H braucht rund eine Stunde bis zum Hauptbahnhof Hannover. Das ist vor allem Jugendlichen und Berufspendlern deutlich zu lange. Deshalb setzen sich zahlreiche Gehrdener für eine Verlängerung der Buslinie 500 bis zum S-Bahnhof Weetzen ein.

Letzte Fahrt: Vor dem Bahnhof in Gehrden warten im Juni 1961 zahlreiche Bürger auf die Straßenbahn. Quelle: Privat

Gehrden war bis 1961 tatsächlich direkt an Hannover angebunden – durch die Linie 10. Die Strecke verlief von Empelde über Benthe, Gehrden, Leveste, Langreder, Egestorf nach Barsinghausen. Die Eröffnung der Linie war am 1. Oktober 1899. In Gehrden befand sich ein Straßenbahnbetriebshof. Vom Betriebshof führte eine Zweigstrecke auf den Gehrdener Berg zum Berggasthaus Niedersachsen, das 1899 durch die Straßenbahngesellschaft errichtet worden war. An Wochenenden bewältigte die Straßenbahn einen regen Ausflugsverkehr dorthin. 1917 wurde diese Strecke stillgelegt, da die Fahrleitung vom Deutschen Heer beschlagnahmt worden war. Nach Ende des Ersten Weltkriegs wurde sie nicht wieder in Betrieb genommen. Die Einstellung des Bahnbetriebes auf der Strecke Gehrden– Barsinghausen war am 27. Juli 1952, 1961 folgte der Abschnitt Empelde– Gehrden.

Historische Aufnahme: Die Straßenbahn der Linie 10 rollt durch Gehrden. Quelle: Privat

Über den aktuellen Antrag von Dirk Tegtmeyer wird in der Sitzung des Ausschusses für Verkehr, Brandschutz und Gefahrenabwehr am Dienstag, 8. September, diskutiert. Die Politiker treffen sich um 18 Uhr im Bürgersaal.

